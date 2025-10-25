秋は球界のお別れの時期でもあり、寂しい。ソフトバンクでは高校の大先輩でもある森山良二リハビリ担当コーチ（62）の今季限りでの退団が発表された。男子高時代の野球部の部室には、81年夏のエースの森山さんが甲子園で行進する写真が飾ってあった。担当記者となって、レジェンド大先輩の素性に触れ続けた。ギャップだらけだった。

「おう、何しようとや？」

「仕事ですよ」

20年の初あいさつから6年間、現場で会うといつも、このラリーから始まった。1軍投手コーチ、3軍監督、リハビリ担当コーチ時代。いつでも、どこでも第一声は一緒だった。高校の先輩に対しては「はい」「いいえ」「分かりません」以外は会話をするなと部室内で教わってきたが、森山コーチは、いつも優しかった。20年のリーグ優勝、日本一達成時に1軍投手コーチの先輩に対して、北野武映画の「アウトレイジ」をもじって「アウトリョウジ」との人物に迫る紙面企画を提案したが、笑ってOKしてくれた。「はい」以外も、しゃべってよかった。

86年のドラフト1位で西武に入団し、88年に10勝し新人王となった右腕は、野球部の伝説だった。先輩が現役引退後にコーチとなってから、担当記者として交流が始まった。まさに校訓だった「質実剛健」を地で行く人だった。

「おい、取材は、1人で来いや。お前が男なら、他に頼るなや」と習った。ドラフトで注目された“元祖隠し玉右腕”は、記者からこれまでいろいろな取材を受けてきたという。何か、説得力があった。

福岡市中央区天神のもつ鍋店や屋台、仙台遠征時の牛タン＆沖縄料理居酒屋など、数々の名店を教えてもらった。事前に「後輩が行くらしいから」と連絡を入れてくれていた。「おう！ 森山さんの後輩か？」と、どの店主も喜んで、すぐに受け入れてくれた。当然ながら職場では、どの担当でも選手に慕われていた。1軍定着前の大関友久には「スーツ用の靴で、私服を合わせようとするな。投球もファッションも、足元から」と超独特なアドバイスで復調につなげていた。

ああ…。森山さんが、おらん。筑後ファーム施設に行く楽しみが、1つ減った。でも、正直、またどこかのチームでユニホームを着て指導していると思う。あまり、心配もしていない。何とも言えない、温かさと人間性が先輩にはあるから。（記者コラム・井上 満夫）