◇ラグビー 日本代表-オーストラリア代表（25日、国立競技場）

ラグビー日本代表が24日、前日会見を行い、オーストラリアで育った日本代表のディラン・ライリー選手が思いを語りました。

秋のテストマッチシーズンを迎え、世界ランキング13位の日本が同7位のオーストラリア代表と対戦。南アフリカで生まれ、オーストラリアで育ったライリー選手はU20オーストラリア代表の経験もあり、特別な思いを告白。「オーストラリアは自分が育った国でもありますし、そのチームと戦える機会を与えられたことに感謝しています。そして今、日本のジャージーを着て日本のために恩返しできることにも感謝しています」と語りました。

母国との対戦について「いろいろな感情が湧き出ることは確かにありますが、あくまで自分は与えられた仕事をしっかりやる。それに徹したい。オーストラリア代表には一緒にプレーしたり、対戦したことのある選手は何人かいますけど、試合では相手をしっかり止めたい。強豪なのは間違いないので、キーとなるランナーをしっかり止めてプレッシャーをかけていきたい」と勝利を誓いました。