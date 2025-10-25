超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #6』が10月24日に配信。「プロ野球選手の父を超える」と宣言した学生が一流企業から厳しいジャッジを受けた。

【映像】厳しいジャッジとなった瞬間

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

国士舘大学に通う辻快翔（つじ・かいと）さんの目標は「プロ野球選手である父を超えること」。努力を重ねた結果、プロにはなれなかったものの、礼節・コミュニケーション能力・忍耐力を学んだ。現在はインターンとして営業を学びつつ、後輩指導にも取り組んでいる。「将来的には影響力・所得・人間性など総合点で父を超えたい」と終始引き締まった表情で語った。

「超えるという判断基準はどこにありますか？」

宝谷太郎（不二製油株式会社 人事総務本部 人事総務部門 部門長）：私も父親を超えたいと思って生きてきました。「超える」という判断基準はどこにありますか？

辻：例えば、父はまだ営業したことがありません。様々な部分において僕は父を超えていきたいです。

桂俊成（株式会社ベクトル執行役員）：ずっと父と比べられた人生だったかもしれませんが、どうやってメンタルをコントロールしてきましたか？

辻：父に「どうやって現役時代、罵声などから立ち直ったの？」と相談しています。

松島征吾（Zenken株式会社 取締役）：私も父がプロゴルファーで、プレゼンをいろいろと考えながら聞いていました。（プレゼンなどにおいて）あなたの笑顔が0である理由はありますか？

辻：あります。元々感情を表現することが苦手ですが、父を超えたいという熱量が僕の顔に影響を与えているようです。

松島征吾（Zenken株式会社 取締役）：笑えますか？

この質問に対し、辻さんは大きな笑顔で応じ、会場にも笑いが広がった。

「世界がお父さんで占められています」

企業の採点は、下は2点、上は8点までばらけた。

「2点」をつけた株式会社CaSyは「世界がお父さんで占められています。世界はもっと鮮やかで、多様で、喜びも課題もたくさんあります。辻さんが辻さんとして感じ、辻さんとして生きることができるようになったらいいと思いますし、その時の言葉を聞きたいです」とコメント。

「4点」をつけたロート製薬株式会社は「お父さんを超えた後のモチベーションはどうなるのか、という点もあります。やはり辻さんご自身が社会に対してどうしたい、どういう人のために働きたいというような気持ちをこれから見つけていただきたいです」と述べた。

「8点」という高得点をつけたZenken株式会社は「言語化能力が低すぎる。この点は不安極まりないですが、今はまだ社会人ではない。僕は『お父さんを超えるという世界線』が大好きなので、超え方、超えてからの未来設計を応援します」と評価した。