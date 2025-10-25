自身の半生を語る小西史彦さん＝2025年7月、マレーシア北部ペナン島（共同）

1960年代、高度経済成長に沸く日本を飛び出してマレー半島に渡り、裸一貫から財を築いた日本人がいる。マレーシア北部ペナン島で暮らす小西史彦さん（81）。20代で会社を起こし、上場会社を含む約40社を束ねた企業グループを経営。「大変だからおもしろい」。今も新しい事業を始めたいと目を輝かせる。（共同通信シンガポール支局＝本間麻衣）

▽認証

首都クアラルンプール近郊のショッピングモール。レストランがひしめくフロアにひときわ長い行列ができていた。1995年創業の回転ずし店「すし金」は手がける事業の一つだ。

イスラム教徒が多いマレーシアで、戒律に従った製品であることを示す「ハラル認証」をいち早く取得した。認証には厳しい基準があり、製造段階でアルコールが発生するしょうゆなどを使う和食では取得が難しい。

日本の食品メーカーに直談判しハラル専用のしょうゆ工場を造ってもらうなどし、15年かけて認証を取得。すし金を「どのモールにも入っている」（常連客）と言われるほど市民生活に根付いた存在に育てた。

▽転機

1968年、日本政府が「明治100年事業」として実施した「青年の船」に乗り込んだことが転機になったと振り返る。薬剤師免許を持ち、就職も内定していたが辞退。海外旅行が珍しい時代に英語学校で語学力を磨き、東南アジアや南アジアの計8カ国を訪問した。「あの時の興奮は生涯忘れられない」

独立間もないマレーシアで出会った若い閣僚らの「これから国をつくる」という気概がまぶしく、帰国後、国立マラヤ大の留学生としてマレーシアへ。125ccのバイクで旅をし「この国に人生をかけたい」との思いが強まった。

▽評判

隣国シンガポールで蚊取り線香を扱う日本の合弁企業に就職したが、2カ月で工場が閉鎖。給与が支払われないまま解雇され「どん底」を見るも「この地に生きる」決意は揺るがなかった。

染料を扱う商社のセールスマンとして再出発。5日間で約千キロを運転しマレーシア中の工場に営業をかける生活を4年間続け、顧客を奪取。ビジネスにたけた華僑との付き合い方も学び、次第に「マレーシアに小西あり」と評判が広がった。

1973年に29歳で独立。第1次オイルショックの最中に日本からの化学品を販売したほか、靴の輸入販売などで得た大きな利益で事業を拡大。「マレーシアの人がやっていない事業をやる」を理念に70社以上を起業した。「とにかくビジネスが好き」。鋭いまなざしで次の事業展開を見つめる。

小西史彦さんが経営する回転ずし店「すし金」＝2025年7月、マレーシア北部ペナン島（共同）

小西史彦さんが経営する回転ずし店「すし金」で提供されるすし＝2025年7月、マレーシア北部ペナン島（共同）

自身の半生について語る小西史彦さん＝2025年7月、マレーシア北部ペナン島（共同）