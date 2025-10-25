「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２４日、トロント）

第２戦に先発予定のドジャース・山本由伸投手が試合前会見に臨み、今回のワールドシリーズを最後に現役を引退するクレイトン・カーショー投手について「輝かしいキャリアを締めくくるにはワールドシリーズ優勝というのが一番似合うなと思うので、とにかく春からやってきたので、思いを一つにやっていきたい」と意気込んだ。

チームの雰囲気については「落ち着いてしっかり準備している印象」と明かした山本。今季は先発ローテの柱としてチームをけん引し、ポストシーズンでも完投勝利を収めるなどエースの称号に相応しい活躍だ。

その秘けつについて「去年と比べれば多少の慣れはありますけど。生活自体は何年も変わってない。何年もずっとやっといい」とライフスタイルについて語った右腕。ブルージェイズ打線には「しっかりストライクゾーンでどんどん投げていくのを心がけているので、いつも通りのピッチングができればいいなと思います」と明かし、「ゲームプランは相手の反応見たりして変えていくのは基本なので。スネルからも学びますし、いろんな人から学んできました」と話していた。