えなこ、ディズニー人気キャラコスプレの“完成度”にファン騒然「もはや仮装じゃない…」「人形かと思った」
人気コスプレイヤーのえなこが25日までに、自身のインスタグラムを更新。人気キャラクターのコスプレ姿に賞賛の声が寄せられている。
【写真】もはやコスプレの域を…ファン絶賛の“ベル”風のえなこ
えなこは「今年もDハロ仮装してきました」と書き出し、東京ディズニーリゾートで撮影した一枚をアップ。えなこは人気作『美女と野獣』に登場する美しい娘「ベル」に扮し、デコルテ全開の象徴的なイエローのドレスに身を包んだ姿を公開した。
この投稿には「完璧すぎる」「もうもはや仮装じゃないんよ」「人形かと思った」「ほんとにかわいすぎる」との反響が寄せられている。
