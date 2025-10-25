えなこ （C）ORICON NewS inc.

　人気コスプレイヤーのえなこが25日までに、自身のインスタグラムを更新。人気キャラクターのコスプレ姿に賞賛の声が寄せられている。

【写真】もはやコスプレの域を…ファン絶賛の“ベル”風のえなこ

　えなこは「今年もDハロ仮装してきました」と書き出し、東京ディズニーリゾートで撮影した一枚をアップ。えなこは人気作『美女と野獣』に登場する美しい娘「ベル」に扮し、デコルテ全開の象徴的なイエローのドレスに身を包んだ姿を公開した。

　この投稿には「完璧すぎる」「もうもはや仮装じゃないんよ」「人形かと思った」「ほんとにかわいすぎる」との反響が寄せられている。