ワールドシリーズはトロントで開幕

米大リーグのワールドシリーズ（WS）は24日（日本時間25日）、カナダ・トロントで開幕する。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本人3投手が所属するドジャースは2連覇を目指し、ブルージェイズと対戦する。ア・リーグを制したブルージェイズの本拠地バックネット裏では、プレーオフ（PO）期間中に異様な光景が目撃されている。米放送局も「何が起こっているんだ」と驚きの声を上げた。

投手と打者の熱いバトルが繰り広げられるホームプレートの背後に、視線を奪う男がいた。ロジャーズ・センターのバックネット裏、最前列に近いところに座ったのは異様に太い二の腕を持つ男。胸板も厚く、着用したブルージェイズのホーム用ユニホームもはち切れそうだ。

今PO中にたびたび目撃されたマッチョに米専門局「MLBネットワーク」も注目。公式YouTubeで公開されたショート動画の中では、わざわざ○で囲い、拡大して謎の男に脚光を浴びせている。さらに続けて「しかしながら、別の男性もいたんです」として、マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ中に現れた別のマッチョを紹介。「彼を見てくれ！」と1人の出演者が大声をあげた。

すると他の出演者も「なんてこった」と唖然。「こいつはモンスターだ！」「マッチョな男が複数もホームプレートの背後にいるだなんて、トロントでは一体何が起こっているんだ？」「オーマイガー！」などと騒然とした声が飛び交った。

WSは1、2戦をトロント、3〜5戦はドジャースの本拠地ロサンゼルスで開催。決着がついていない場合に6、7戦は再びトロントに戻る。NHK総合で中継される24日（同25日）の試合、打席に立つ大谷の背後にもまた出現するかもしれない。



（THE ANSWER編集部）