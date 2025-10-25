2025秋冬に活躍する服ってコレ！【ニトリのN+】ながーく使える「優秀ジレ」

11月頃から一気に寒くなるともいわれる今年の秋冬は、プラスワンで季節感を調整できるジレが例年以上に活躍しそう。そこで今回は、今買って長く頼りにできそうな優秀ジレを【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】からお届けします。いつもの気温の感覚で服を選ぶのが難しいからこそ、しゃれ感UPと季節をつなぐ役目の両方を担ってくれそうなジレのレイヤードコーデに挑戦してみて！

スタイリッシュに着こなせる中綿入りのロングジレ

【N+】「ボンバー中綿ロングジレ」\4,990（税込）

スタイリッシュにキマるデザインにこだわった中綿入りのロングジレ。緩やかなAラインシルエットには高い位置でドローストリングがあしらわれており、ほんのりスポーティーなアクセントを添えてくれそうです。背中部分は裏起毛のカットソー素材を使用していて、静電気軽減機能にも期待できます。本格的な冬にはコートのインナーとしても活躍が見込めそう！

スエード調素材が上品さを演出する都会的な一着

【N+】「ストレッチスウェード調ロングジレ」\4,990（税込）

わずかに光沢感のあるマットな質感のスエード調素材が、プラスワンでコーデの上品さを高めてくれそうな都会的な一着。ボタンや襟のないミニマルなデザインだからこそ、多彩な柄や装飾があしらわれたブラウスやセーターとも盛りすぎ感なくレイヤードしやすいのが魅力です。背面にはベルトが付いており、背後からもすっきり見えを狙えるのがGOOD。

フェイクファーがリッチな存在感を放つミドル丈

【N+】「フェイクファーミドルジレ」\3,990（税込）

一点投入で秋冬らしさとリッチなムードを高めてくれるフェイクファー素材のジレ。前身頃には毛足が長めのフェイクファーを使用しつつ、背面はあえてウール調のジャージー素材に切り替えているのがポイント。全体的なボリューム感が抑えられ、デイリーにも気楽に着こなしやすい一着です。本格的な冬へコーデの季節感をスライドさせるのに重宝するはず。

軽やかかつスマートに羽織れる切り替えデザイン

【N+】「フェイクファーロングジレ」\4,990（税込）

シックな色味に落ち着きがちな秋冬コーデに、素材の存在感で華やかさをプラスしてくれそうなロングジレ。こちらも前身頃の上部にのみフェイクファー素材を使用し、下部分と背面はウール調のジャージー素材で切り替えています。ノースリーブなのも手伝って、ロング丈でも軽やかに羽織りやすそう。縦ラインを強調して全体のシルエットをスマートに見せやすいのも嬉しいポイントです。

