〈親まで行くぞ。親殺すぞ〉取引先男性を３ヵ月監禁し凄惨暴行...20代被告人が法廷でうすら笑い

「埋める。バラす」

取引先の男性を約３ヵ月間監禁し暴行を加え、ケガをさせたとして強盗、逮捕監禁致傷の罪に問われている建設会社代表の大城優斗被告（24＝逮捕時）と大城海人被告（25＝同）の初公判が10月20日に東京地裁で開かれた。

起訴状などによると今年１月、優斗被告は友人関係にある海人被告らと共謀し、複数人で男性宅に押しかけた。男性から現金や高級腕時計など計約300万円相当を奪い、その後、男性を車に乗せて近郊の宿泊施設に拉致。４月末までの約３ヵ月間、十数ヵ所を転々としながら監禁し、暴行を加えたという。

先に入廷した海人被告は白色のＴシャツの上に紺色のジャケットを羽織り、下は派手な柄のハーフパンツ姿。傍聴席にいた知人と目が合うとうすら笑いを浮かべた。次に黒のスーツ姿の優斗被告が入廷。透明なセルロイドフレームのメガネをかけ、がっしりとした体格の海人被告に比べると華奢な印象だ。そんな外見とは裏腹に、法廷では優斗被告らによる聞くに堪えない凄惨な暴行内容が明らかになった。

裁判官が起訴内容について「間違っているところはありますか？」と問うと優斗被告は「いいえ」、海人被告も「ないです」と認めた。

〈持ってるんだろ、金出せ。親まで行くぞ。親殺すぞ〉（起訴状より）

男性宅で優斗被告らは脅し文句を浴びせ、男性の顔面を殴り、バリカンで丸刈りにしたうえで現金約85万円、商品券、高級腕時計９本など合計320万円相当を強奪している。

「その後、男性を車の後部座席に乗せて移動。移動中も『埋める。バラす』といった言葉で脅し続けていました。熱したフライパンを押し付ける、熱湯をかけるなどして全身の10％に２度熱傷（表皮だけではなく真皮まで及んだやけど）を負わせています」（全国紙司法担当記者）

凄惨な暴行に及んだきっかけは何だったのだろうか。

被害者の男性は「悪いのは私なんです」

「優斗被告が代表を務める建設会社が施工した内装のクロス張りの一部が浮くなどのクレームが、元請けである被害男性が勤務するＡ社に寄せられました。男性が『クロス張りをやり直した後に報酬約70万円を支払う』と彼らに伝えたところ、優斗被告が海人被告らに協力を求め、１月中旬ごろに男性を一時的に拘束し、未払い金を回収することに成功しました。その後Ａ社と金銭トラブルになっている知人から『未払い金を回収できれば、回収金の数％を報酬として支払う』と言われ、再び男性を監禁。今回の事件を起こしたのです」（前出・記者）

男性への暴行はエスカレートし、ドライバーで突き刺したり、金づちで指を叩くなどの様子を動画で撮影し共有。詐欺電話をかけさせ、特殊詐欺事件にも加担させるなど金を絞り取ろうとする執着ぶりがうかがえる。

その後、事件は意外な形で発覚する。４月30日に被告らが豊島区内でタクシーに衝突する事故を起こし、警察が乗用車に乗せられていた男性を発見し保護したのだ。

「男性は監禁中の暴行により肋骨の骨折や全身やけどで全治６ヵ月の重傷を負っていました。右眼がぼやけるなどの症状もあり、栄養失調状態で80キロあった体重も60キロまで落ち、ひどく衰弱していました。それでも『自分は監禁されていない』『悪いのは私なんです』などとしばらくの間、男性は被告らをかばっていました」（捜査関係者）

今後の裁判で、被告たちの口から反省の言葉は聞かれるのだろうか──。