涼しくなっても食べたーーーいッ！！【セブン-イレブン】の「新作アイス」に注目

肌寒さを感じる季節になっても食べたいのが「アイス」。あったかいお部屋で食べるアイスは格別です。今回は【セブン-イレブン】で買える「新作アイス」をピックアップ。秋冬にぴったりな商品を集めました。今晩のご褒美デザートにいかがでしょう。

人気シリーズの新作「キャラメルのマカロン風アイス」

アイスマニアの@miki__iceさんが「秋らしい」とおすすめするのがこちらの「マカロンアイス キャラメル」です。マカロンアイスは、7プレミアムの人気シリーズ。季節ごとに新しいフレーバーが登場しています。マカロンは「しっとりねっちり」とした食感で、アイスの中には「濃厚な生キャラメルソース」が入っているそう。「キャラメル好きにはたまらん」と激推しされています。お値段は\278（税込）です。

意外な組み合わせ「お芋のアイスバー」

秋っぽいアイスを食べたい！ という方におすすめなのがこちらの「まるで蜜芋」。ほくほくの紅はるかを使った焼き芋とバニラアイスを合わせたユニークな1品です。@miki__iceさんいわく「外側はねっとり濃厚な焼き芋アイス、内側はなめらかでクリーミーなバニラアイス」という２層仕立てになっているそう。蜜芋の甘さとバニラアイスのクリーミーさがマッチして「洋風デザート」のような感じになるのだとか。お酒と合わせても美味しく食べられそうです。お値段は\192（税込）です。

待ってました！「チョコづくしアイス」

毎年秋になると登場するセブン限定の「生チョコアイス」。待っていたという方も多いのではないでしょうか。@miki__iceさんによると、今年はトッピングの生チョコが増量されているそう。なめらかなチョコレートアイスに、洋酒入りの生チョコを合わせたチョコづくしなアイス。「終始贅沢な口どけ」と絶賛されています。お値段は\332（税込）。9 / 23から販売がスタートしているので、ぜひチェックしてみてください。

クオリティ高め「巨峰のソフトクリーム」

こちらは、セブンの人気アイス・ワッフルコーンシリーズの新作「ワッフルコーン 巨峰ミルク」です。巨峰アイスとリッチミルク味のアイスが同時に味わえて、秋にぴったり。@miki__iceさんいわく、渦巻き状に巻かれた巨峰ソースで「果肉感が堪能」できるのだそう。香ばしいワッフルコーンとの相性も良いとおすすめされています。\278（税込）で買えるので、ぶどう好きはお見逃しなく！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A