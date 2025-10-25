猫が大好きな姉妹が猫吸いにハマったそうで...？独特な猫吸いでも優しく受け入れる猫の様子があまりにも尊いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万6,000回再生を突破し、「お利口さん」「猫吸いを許してる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：女の子２人が『猫吸い』をした結果→熱烈な頬ずりを受けたネコの、『愛情の深さを感じるリアクション』】

妹さんの猫吸いは...

YouTubeアカウント『靴下を履くネコアオとウメとクウ』に投稿されたのは、猫吸いにハマった姉妹に吸われる猫の『梅』ちゃんの様子です。

保育園に行く前に梅ちゃんとおもちゃで遊んでいたという妹さん。妹さんがブンブンとおもちゃを振るのを、梅ちゃんは横になりながら目で追いかけていたそうです。

不意に手を止め、おもちゃを置くと、妹さんは優しく梅ちゃんに抱きついたのだとか。そして猫吸いを始めたといいます。

顔を左右に振り、梅ちゃんにスリスリするように猫吸いをしていたという妹さん。梅ちゃんは少しも動じることなく、受け入れていたのだそうです。愛らしい2人の姿にキュンとしました。

お姉ちゃんの猫吸いも...

出かける前のお姉ちゃんからも、梅ちゃんは猫吸いを受けていたのだといいます。同じ猫吸いでも、妹さんとはまた違うパターンだったとのこと。

お姉ちゃんは床に足を伸ばして座り、間に梅ちゃんを抱えるようにしていたそうです。そして、梅ちゃんに覆いかぶさるように優しく包み込み、顔を梅ちゃんにうずめるように猫吸いしていたのだとか。さらに、顔を横にして愛おしそうに梅ちゃんに頬ずりしていたとのこと。梅ちゃんへの大好きが伝わってくるとても微笑ましい光景に、心がほっこりしました。

すべて受け止める梅ちゃん

妹さんとお姉ちゃんの両方から、熱烈な猫吸いを受けていたという梅ちゃん。どちらの時も大人しく吸われていたそうで、梅ちゃんの懐の深さに感心してしまいます。2人が出かけた後に、梅ちゃんは自由時間を過ごすのだといいます。優しくて面倒見のいい梅ちゃんなのでした。

猫吸いを受け入れる梅ちゃんと姉妹の様子を見た多くの方たちから「独特の猫吸いが可愛い」「梅ちゃんも楽しそう」「きゃわいい」「猫吸いじゃなくて、猫グリグリ」「この歳で変化系猫吸いを使いこなせるとは末恐ろしい」「面倒見の良い家族」など、コメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『靴下を履くネコアオとウメとクウ』では、梅ちゃんたちの可愛い姿がたくさん投稿されており、魅力あふれる猫たちが穏やかに暮らす様子を存分に見ることができます。

梅ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「靴下を履くネコアオとウメとクウ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。