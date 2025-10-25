東川続が韓国名門から決勝ゴールを決めた

シンガポール1部のタンピネス・ローバーズFCは10月23日、AFCチャンピオンズリーグ2のグループH第3節で浦項スティーラースと対戦し、1-0で勝利した。

この試合で日本人FW東川続（ひがしかわ・ひで）がわずか15秒でゴールを決め、「何度も見ちゃう」「また決めたのか！」など注目を集めている。

試合開始からわずか15秒だった。タンピネス・ローバーズは左サイドバックのDF吉本武が前線にロングボールを供給すると、これに東川が反応。ゴール前に抜け出した東川は左足の切り返しフェイントで相手DFを1人かわして、右足シュートでゴールネットを揺らし、1-0の勝利に貢献。チームもグループHの首位に浮上した。

現在23歳の東川は国士舘大学を卒業した2025年4月に栃木シティFCに加入し、プロキャリアをスタート。シーズン前半戦で9試合に出場していたなかで、6月にタンピネス・ローバーズFCに1年間の期限付き移籍を決断し、公式戦9試合で6ゴール1アシストの活躍を見せている。SNSでは「何度も見ちゃう」「また決めたのか！」「東川選手えぐっ…」「スーパーゴール…！」「ACL2出てるのか！」などコメントが寄せられ、シンガポールで活躍する若き日本人選手に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）