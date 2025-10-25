栗フェス名古屋で初開催！生絞りモンブランなど栗スイーツ全10店を食べ比べ11/15-16
栗きんとんから
生絞りモングラまで
栗づくしの2日間
食欲の秋ならではのスイーツを、名古屋で思い切り満喫できるイベント「栗フェス in Nagoya」が11月15日(土)・16日(日)に開催。
会場はイオンモール熱田の東平面駐車場で、時間は10:00～16:00。
入場無料なので、気軽に立ち寄れて、栗好き・スイーツ好きな大人の女性にはぴったりです(飲食・物販は有料)。
和菓子もスイーツも
食欲の秋を名古屋で満喫
この「栗フェス in Nagoya」では、岐阜県恵那市や兵庫県丹波市など栗の名産地からセレクトされた10店舗が集合。
岐阜県中津川市の 「囲炉裏茶屋 中津川市之瀬」、恵那市の「恵那栗工房 良平堂」や「かめや菓子舗」、さらに兵庫県丹波市から「丹波の幸」など、名古屋にいながら栗の産地を一気にめぐれちゃう！
さらに出店店舗には岩倉市の「絹糸モンブラン専門店 キッチンゆうとはる」や碧南市の「天津甘栗専門店 衣浦食品」など愛知県の名店も並びます。
出店店舗一覧(五十音順)
[中津川市]囲炉裏茶屋 中津川市之瀬
[恵那市]恵那銀の森（美栗舎）
[恵那市]恵那栗工房 良平堂
[恵那市]かめや菓子舗
[岩倉市]絹糸モンブラン専門店キッチンゆうとはる
[中津川市]岐阜県立中津商業高等学校
[兵庫県丹波市]丹波の幸
[碧南市]天津甘栗専門店衣浦食品
[恵那市]Mont Deco-モントデコ-
［可児市］ 楽久里
その場で味わっても
家に持ち帰ってもOK
欲張り女子も大満足
当日は、生絞りモンブランやモンブランソフトといったその場で仕上げてもらえるスイーツから栗きんとん、栗むし洋かんといった秋ならではの和菓子、さらには本格派な焼き栗までバラエティ豊かに楽しめます。
飲食スペースでその場に座って味わうも良し、物販コーナーで持ち帰って自宅で楽しむも良し、という2度美味しいところも欲張りさんに嬉しいポイントです。
カジュアル＆気軽に
名古屋の大人女子が
栗で盛り上がる週末
特に名古屋在住の大人の女性にとっては、スイーツで旅気分を味わえる見逃せないイベント。
会場は名古屋の中心で、アクセス良好な「イオンモール熱田」ということで、ショッピングやランチの後はもちろん、夕方からのちょい立ち寄りにも◎です。
予約不要＆入場無料
気軽に栗の秋を体験
雨天開催で、荒天の場合は中止・営業時間短縮の可能性も。
支払い方法に関しては、現金のみだったり、キャッシュレス対応可能だったり、店舗ごとに異なるため、お財布の準備をお忘れなく。
完売必至の人気商品など、狙っているお店やメニューがあるなら、早めの来場がお勧めです。
「栗フェス in Nagoya」は、名古屋の秋を楽しむ新たなグルメイベントとして、栗好きはもちろんスイーツ好き・和菓子好きは見逃せない内容です。
11月の週末、栗の香ばしさと甘さに包まれるひとときを、名古屋で味わってみては？
※画像は全てイメージです。
※店舗は予告なく変更となる場合もあります。
イベント名：栗フェス in Nagoya
開催場所：イオンモール熱田東平面駐車場
電話番号：052-954-1107(東海テレビ放送事業部/平日10:00～17:00)
開催期間：11/15(土)・16(日)
開催時間：10:00～16:00
料金：入場無料※飲食・物販は有料
公式サイト：https://www.tokai-tv.com/events/kuri_fes/nagoya/