佐野勇斗、“盗撮”寝顔カット公開「寝ても覚めてもイケメンすぎて滅！」 ファン歓喜
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜 後10：00）の公式インスタグラムが25日までに更新され、佐野の“寝顔”が公開された。
【写真あり】寝ても覚めてもイケメンすぎて滅！佐野勇斗の“盗撮”寝顔カット
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
公式アカウントは「OA中に話題沸騰だった隠し撮りした大介（佐野勇斗）の寝顔を特別公開」とつづり、第3話に登場した大介の寝顔ショットを投稿。「寝ても覚めてもイケメンすぎて滅！」と添えた。
この投稿には「綺麗な横顔」「フェイスラインが美しすぎる」「素敵な寝顔すぎて滅」「寝顔もめろすぎて滅」「寝ててもイケメン」といった声が寄せられている。
【写真あり】寝ても覚めてもイケメンすぎて滅！佐野勇斗の“盗撮”寝顔カット
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
公式アカウントは「OA中に話題沸騰だった隠し撮りした大介（佐野勇斗）の寝顔を特別公開」とつづり、第3話に登場した大介の寝顔ショットを投稿。「寝ても覚めてもイケメンすぎて滅！」と添えた。
この投稿には「綺麗な横顔」「フェイスラインが美しすぎる」「素敵な寝顔すぎて滅」「寝顔もめろすぎて滅」「寝ててもイケメン」といった声が寄せられている。