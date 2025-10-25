農林水産省は２４日、２０２６年産の主食用米の生産量が７１１万トンとなる見通しを自民党の農林関係会合で示した。

コメ価格高騰を背景に大幅な増産となった２５年産（７４７万トン）から５％の減少となる。鈴木農相は「需要に応じた生産」を掲げており、今後の価格動向が注目される。（橋本龍二）

コメの生産量見通しは産地の生産の目安になる。農水省は近く「食料・農業・農村政策審議会」（農相の諮問機関）の食糧部会にこうした見通しを示す。

「令和の米騒動」に端を発したコメ価格高騰を背景に、２５年産は産地での生産意欲が高まった結果、２４年産（６７９万トン）比で１０％の増産となった。一方、農水省は２６年産の需要量について、前年並みの６９４万〜７１１万トンを見込んでいる。今回の生産量見通しは需要の最大値に合わせた形だ。

今後、農水省の見通しを目安に、産地では都道府県ごとに作付け計画を立てていくことになる。ただ、実際の生産量は必ずしも当初見通し通りになるとは限らない。生産量が減れば需給がタイトになり、価格上昇圧力につながる懸念もある。

政府は４月に閣議決定した「食料・農業・農村基本計画」で、輸出用や加工用なども含むコメの生産量を３０年までに８１８万トンに増やす方針を打ち出した。インバウンド（訪日客）需要や海外輸出が伸びることを前提としており、実現に向けては２７年産以降、生産量を増やす必要がある。

増産にかじを切った石破前政権だが、新たに就任した鈴木農相は「需要に応じた生産」を掲げる。２４日の閣議後記者会見で鈴木氏は「３０年までの生産量を増大させる基本計画の下、需要に応じた生産の方針に変わりはない」と強調した。

一方、鈴木氏は「価格にコミット（関与）すべきではない。価格はマーケットで決まるべきだ」とした２２日の就任記者会見での発言を巡り、２４日の会見で「誤解を受けている」などと説明。「備蓄米の出し入れで価格に影響を与えるのではなく、需給の安定を図ることによって結果として価格の安定が図られる」と強調した。

一部でコメ価格抑制に後ろ向きな姿勢と受け止められたことを受け、発言を事実上軌道修正したとみられる。

コメ値上がり４２５１円に…５週ぶり

農林水産省は２４日、全国のスーパーで１０月１３〜１９日に販売されたコメの平均価格（５キロ・グラムあたり）が前週より１０９円高い４２５１円だったと発表した。５週ぶりに上昇に転じ、４０００円台の高値水準が続いている。

平均価格は全国のスーパー約１０００店の購入データを基に算出。随意契約による政府備蓄米の流通量が低下したことや、新米の出回り量が増えたことなどにより価格が上昇した。

政府備蓄米を含む「ブレンド米」は１８４円高い３６０３円だった。販売比率は２８％と前週より低下しており、備蓄米の流通量が減ったことが影響したとみられる。新米を含む銘柄米は６１円高い４５０１円で、７週連続で値上がりした。