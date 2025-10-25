今夜放送のNHK『Venue101』、櫻坂46＆TOMORROW X TOGETHER＆中島健人＆虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会出演【見どころ】
NHKの生放送音楽番組『Venue101』がきょう25日午後11時から放送される。櫻坂46・TOMORROW X TOGETHER・中島健人・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の4組が出演する。
【写真】美脚チラリ…新曲で初のセンターを務める村井優
かまいたち・濱家隆一と生田絵梨花がMCを務める同番組。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、ゲストアーティストが生放送ならではの臨場感あふれるトークとパフォーマンスを繰り広げる。
【見どころ】
■アイドルを貫く中島健人、独自のワードセンスの秘密にクイズで迫る！
2011年14歳でデビュー、現在はソロアーティストとしてアイドルを貫き続ける、ケンティーこと中島健人。自ら作詞を手掛けた新曲「IDOLIC」は自身の「人生の主題歌」と語る、アイドルとしての生き様が詰まった一曲。そこで今回、番組ではファンを魅了する独自のワードセンスに注目。「ケンティー名言クイズ」と題し、出演者3組も参加してのクイズ形式で、過去の名言を振り返る。そこから見えてくる、ケンティー独自のワードセンスの秘密とは!?
■TOMORROW X TOGETHER、新曲「Can’t Stop」にちなみ、メンバーが“どうしてもやめられないこと”を語る！
19年デビュー、5人組ボーイグループTOMORROW X TOGETHER。番組では、今月リリースした新曲「Can’t Stop」の曲名にちなんで、メンバーたちが“どうしてもやめられないこと”をぶっちゃけトーク！はたして5人がどうしてもやめられないこととは!?エネルギッシュかつスタイリッシュなパフォーマンスにも注目。
■櫻坂46、新曲で初のセンター、三期生・村井優を徹底解剖！
櫻坂46の新曲「Unhappy birthday構文」で初めてセンターをつとめる、三期生・村井優。そこで番組では、メンバーたちの証言をもとに村井優の魅力を徹底解剖！特徴的なダンスから、いつもそばにいるメンバーだからこそ知る意外な性格まで、新センター村井優の素顔にとことん迫る。パフォーマンスでは、村井が圧巻のソロダンスを披露！
■ラブライブ！シリーズ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会キャストの声優たちが作品の魅力を語る！
アニメやゲームなどオールメディアで展開する「ラブライブ！シリーズ」の第3作目「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」。スクールアイドルの活動を通して夢を追う高校生たちの青春群像劇。その声を演じるキャストたちがスタジオに大集合！声優たちが語るメンバーたち、そして作品の魅力とは!?パフォーマンスでは、映画第2章主題歌の「約束になれ僕らの歌」をテレビ初披露する！
