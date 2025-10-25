

（画像：izumousagi / PIXTA）

【ランキングを全部見る】テレビドラマ映画「歴代興収ランキングTOP10」

かつては映画興行の“ヒットの法則”だった「テレビドラマからの映画化」。

破格のヒット規模となり、現在もなお邦画実写歴代興収1位に君臨する『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』（173.5億円）を筆頭に、人気ドラマからの映画化作品が数多くのヒットを記録して“邦画隆盛期”を築いてきた。

しかし、近年では動画配信サービスの普及によるメディア環境の変化が著しく、一部を除いてドラマ映画のヒット規模は格段に小さくなっているのが現状だ。

『踊る大捜査線』が築いた邦画実写全盛期の礎

かつては、人気テレビドラマの映画化作品（ドラマ映画）は、映画ファン以外のドラマ視聴者層が映画館に足を運ぶ、「大ヒットが約束されたコンテンツ」だった。そんな時代には、ドラマ映画が次々と生まれ、映画興行を支える屋台骨となっていた。

そのきっかけのひとつになったのが、1998年の『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間!』（101億円）だ。ハリウッド映画がエンターテインメントのメインストリームだった洋画全盛期に、邦画実写からアニメを超える特大ヒットが生まれた。

そして、シリーズ次作『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』は、前述の通り破格の記録的ヒットになる。

当時は、現在とは正反対となる、邦画苦境の時代だった。洋画シェアが7割前後を占め、一般層が映画館に行くのは話題のハリウッド大作を見るためだった。そんな時代に、『踊る大捜査線』シリーズは、現在につながる邦画全盛期の礎を築いた。





「映画→ドラマ→映画」でブレイクした『海猿』

テレビドラマ映画歴代興収ランキングTOP10を見ると、『踊る大捜査線』シリーズが1位、2位を独占しているほか、シリーズ3作目『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ』（73.1億円）が9位とTOP10に3作がランクイン。

シリーズ4作目『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）は59.7億円、スピンオフ『交渉人 真下正義』（2005年）も42億円、『容疑者 室井慎次』（2005年）は38.3億円といずれも大ヒット。ヒットが確約された人気ドラマシリーズとしての地位を不動のものにしていた。

それに次ぐヒットタイトルが『海猿』シリーズだ。6位の『THE LAST MESSAGE 海猿』（80.4億円）、8位の『BRAVE HEARTS 海猿』（73.3億円）、10位の『LIMIT OF LOVE 海猿』（71億円）と、『踊る大捜査線』シリーズと同じくTOP10に3作ランクインさせている。

本シリーズは、2004年に1作目『海猿 ウミザル』（17.4億円）が公開されたあと、フジテレビで連続ドラマ化されて一気に人気が広がった。そこから前述のシリーズ2〜4作目の大ヒットにつながっている。

テレビ局で見ると、TOP10のうち4位の『ROOKIES-卒業-』（85.5億円）と7位の『花より男子ファイナル』（77.5億円）を除く8作がフジテレビ系ドラマからの映画作品になる。

近年は、東京キー局だけでなく、ローカル局のドラマからも映画化が続いている。TOP10からは、いかにフジテレビがドラマからの映画化というメディアビジネスにおいて、先駆者としてその道筋を作り上げてきたかがわかる。

近年は「10億〜20億円台」で大ヒットとされる

TOP10内の作品は、ほとんどが2000年代から2010年前後に公開されている。当時は、作ればヒットする、ドラマ映画バブルとも呼べる時代だった。

しかし、時代は移り変わり、現在はドラマ映画だからヒットする、かつてのような市場ではなくなっている。邦画実写全体のヒット規模が縮小するなか、10億〜20億円台で大ヒットと呼ばれ、10億円にとどかない作品が当たり前のように出てきている。50億円前後まで到達するスーパーヒットも稀に生まれるが、それは世の中的な話題作に限られる。

今年を見ると、『劇場版ドクターX』が30億円超え、劇場版『トリリオンゲーム』が20億円超えと健闘し、『劇映画 孤独のグルメ』は何とか10億円を上回るといった状況だ。

近年では、『ミステリと言う勿れ』が48億円、『グランメゾン・パリ』は40億円超えの大ヒットとなり、『Dr.コトー診療所』は24.4億円、『帰ってきた あぶない刑事』は16.4億円、『映画 イチケイのカラス』は10.8億円。これでもヒットしたほうだ。

『劇場版ラジエーションハウス』や『劇場版 ACMA:GAME 最後の鍵』映画『おいハンサム!!』『劇場版 君と世界が終わる日に FINAL』などは10億円に届かず、数億円にとどまる厳しい結果になる作品も少なくない。

2024年に前後編で公開された『踊る大捜査線』シリーズのスピンオフ『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』は、それぞれ18.9億円、17億円。いまの時勢においてはヒット作になるが、シリーズのブランドとしては物足りなさもある。期待値はもっと高かったことだろう。

ただ、織田裕二演じる青島俊作が登場することが伝えられている新作『踊る大捜査線 N.E.W.』（2026年公開予定）は、シリーズ黄金期のファンが注目している。いまの時代に100億円超えは難しいかもしれないが、50億円超えは十分期待できるだろう。

社会的ブームを巻き起こすポテンシャルが潜んでいる本作の興行は、かつて絶大な人気を誇ったブランドの現在の影響力を計るひとつの基準になるかもしれない。

新たなドラマ映画のアプローチで成功したTBS

ここ最近のドラマ映画のヒットシリーズの筆頭になっているのは、TBS日曜劇場からの『TOKYO MER』シリーズだ。1作目の劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（2023年）は45.3億円、2作目の劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』（2025年）は50億円を超えている。

また、TBS系連続ドラマ『アンナチュラル』と『MIU404』のキャラクターが登場し、世界観やドラマ設定を共有するシェアード・ユニバースのオリジナル映画となる『ラストマイル』（2024年）が、59.6億円の大ヒットになったことは記憶に新しい。従来のドラマ映画やスピンオフとは異なる新たなアプローチで、ドラマとリンクする新作映画を生み出し、ヒットにつなげた意義は大きい。

かつてフジテレビが牽引したドラマ映画の制作、宣伝手法が時代と噛み合わなくなってきたなか、新時代のシーンのトップを走り、新たな手法やフォーマットを開拓していくのはTBSなのかもしれない。『ラストマイル』のような挑戦からの成功事例がどんどん生まれてくることが期待される。

（武井 保之 ： ライター）