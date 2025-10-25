皇室の料理人が驚愕した「雅子さまの勤勉さ」…天皇家の食卓で見せた「異例の行動」

外交官から皇室入りをして、長い間「適応障害」に苦しまれた雅子妃。その背景には美智子さまを中心とする、女性に対する皇室の古いしきたりにあわなかったということが主な原因として言われています。しかし、一方では海外暮らしの長かった雅子妃ならではの、欧州と日本の「使用人」に関する捉え方の違いも影響していたとみられています。

雅子妃が起こした革命

例えば、婚約がきまったとき、小和田家から東宮に、前もって、ワインのお土産が提供されました。しかし、当時の皇室の決まり事では、ワインを提供するということは、それにあわせた料理をだせ、という意味だとも捉えられるとされ、普段はあまりないことでした。

皇室の料理は基本的には魚以外は、御料牧場で生産されたもので、ワインもつくられています。雅子妃は真面目な人柄なので、ワインに詳しくないと、国際的交流に響くと考え、講談社の分厚いワイン辞典で勉強し、その日の料理に出るワインを料理人と相談されたりしていました。

しかし、これも、宮内庁職員にとっては、はじめてのことだったようです。御料牧場のワインに該当するものの中で、料理とワインを考えることが、彼らの勤めであったからです。ある程度、時間がたつと双方がその考えを理解し、料理人と皇太子夫婦で料理やワインを考えられるようになりました。これは雅子妃殿下の起こした革命です。

男女雇用機会均等法一期生だったが……

たいしたことではありませんが、こうした、ちがいに幾度と遭遇し、それが重なり、ストレスとなっていたこともあったのではないでしょうか。

もちろん、ストレスの原因はそれだけではありません。雅子妃が外務省に入省したのは男女雇用機会均等法が制定された1986年で、いわば1期生でした。公務員は、女性でもキャリア官僚にはなれましたが、それでも、この法律の意義は大きかったと思います。

彼女は、社会に出て、得意の語学力をいかし、外交活動や、国際関係での活動を夢見て就職しました。実際、彼女が皇室入りしたら、皇太子とともに、皇室外交を展開してほしいという国民の願いもありました。

しかし、実際には、まず、仕事は男の子を産むこと。これが、強い心理的圧力になるとともに、海外で活躍したかったという思いを逆に強くさせたと思います。

日本における女性のリーダー

今、日本には、女性のリーダーといえる人が3人出現しました。1人は上皇美智子さま。1人は雅子皇后。そして、自民党総裁、首相に就任した高市早苗氏です。美智子様のときは、男女雇用機会均等法などありませんでした。高市早苗氏は均等法成立の2年前に卒業したため、普通の就活はできませんでした。

だからこそ、彼女は松下政経塾に進み、海外に道を求めたと思います。私は正直、高市氏の排外主義的思考に好感はもてませんが、日本の男女平等が進まないのは、モデルとする女性リーダーがいないからだと思っています。

美智子さまは、皇室の改革をされました。今、雅子妃殿下は健康も相当回復し、外交や晩餐会、巡行の場で、英語を流暢に話し、各国の有力者と堂々と、日本の伝統を宣伝し、また好感をもたれる仕事を見事にこなしておられます。

それぞれの女性に対して、いろんな意見もあるでしょう。しかし、日本人女性の社会進出がどれほど遅れていたか。数字でみると、考えが変わるはずです。

男女雇用均等法が成立した1986年の時点で、日本の女子大学生の比率は27％（短大を含まず）、米国は52％。自動車免許の取得率は、約33％（1981年に30％を超え、97年には40％を超えたところから推定）。米国では、45から50％。飛行機運転免許となると、日本では100人以下。民間パイロットもゼロでしたが、米国では、2万人と推定されています。

国土の広さの問題はあるにしても、民間で女性パイロットの採用がゼロであったことを考えると、それぞれの世界で女性リーダーたちが、どれほど苦労したかわかると思います。ようやく、女性総裁が誕生しガラスの天井を破ったとされる時代になったからこそ、雅子妃、高市氏は、後進を育てるつもりで、さらなる精進を期待したいものです。

