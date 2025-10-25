緻密なディテールで100年の歴史を表現

ロールス・ロイスは、『ファントム』の誕生100周年を記念し、25台限定の特別仕様車『センテナリー・プライベート・コレクション（Centenary Private Collection）』を発表した。

100年の歴史を称えるために開発され、「史上最も技術的に卓越した」モデルだという。英国価格はおよそ250万ポンド（約5億円）。



特別仕様車『ファントム・センテナリー・プライベート・コレクション』 ロールス・ロイス

ツインターボチャージャー付き6.75L V12エンジンなど、標準的な8代目ファントムと同じパワートレインを維持しつつ、内外装ともに特別な仕上がりとなっている。

デザイナーのマット・デントン氏によれば、エクステリアデザインは「ロールス・ロイスの過去を強く意識」しているという。1930年のファントムIIコンチネンタルに着想を得たツートンカラーを採用し、白と黒の塗装の上にゴールドフレーク入りクリスタルオーバーコートを施すことで、メタリックな輝きを生み出している。さらに、専用のスピリット・オブ・エクスタシーとディスクホイールを装備。フロント、リア、サイドに配された「RR」バッジは、24金とホワイトエナメルで仕上げられている。

最も大きな違いはインテリアにある。まず、ロールス・ロイス初の仕様として、3D寄木細工、3Dインクレイヤー、24金箔が採用されている。

後部座席には時代を超えた3つの物語が描かれている。初代ファントムが発表されたコンデュイット・ストリートの展示場や、ヘンリー・ロイス氏が描いた南フランスの油絵などだ。「サヴィル・ロウのテーラリングの技法に着想を得た」とされ、45枚のパネルを座席形状に合わせて緻密に配置している。

一方、前部座席には手描き原画を基にしたレーザー彫刻のアートワークが施され、ウサギのデザインが特徴的だ。これは2003年にロールス・ロイスが再始動した際のコードネーム「ロジャー・ラビット」へのオマージュである。さらに、ヘッドライナーには44万ものステッチで多くの歴史的要素が織り込まれている。

ダッシュボードには「アンソロジー・ギャラリー」と呼ばれる50枚の3Dプリント製アルミフィンが並ぶ。その1枚1枚に、メディアからの賛辞を引用した彫刻文字が刻まれている。

特に目を引くのはドアパネルの精巧な木工細工で、ファントムがこれまでに歩んできた道のりを表現している。例えば、助手席ドアにはヘンリー・ロイス氏が所有したイングランド南部ウェスト・ウィタリングの夏の別荘の風景が、運転席ドアにはBMW時代初のファントムがオーストラリアを横断した約7200kmの旅路が描かれている。これらの装飾には24金箔、3D寄木細工、レーザー彫刻、3Dインク積層技術が用いられている。

ロールス・ロイスのクリス・ブラウンリッジCEOは、「ファントムは常に人々の記憶に残るクルマです。世界最高のラグジュアリー・プロダクトです。長年にわたり、エリザベス女王、50セント、サルバドール・ダリなど、著名な所有者に愛され、素晴らしい役割を果たしてきました」と述べた。

販売＆ブランド担当ディレクターのジュリアン・ジェンキンズ氏は、「ファントムはブランドに欠かせない存在です。世界は変化していますが、特にファントムに対する需要は一貫して高い」と述べ、「25台はすでに世界中で販売済みで、その多くはごく若い顧客にご購入いただいています。これは、このクルマが持つ不朽の魅力を示しています」と付け加えた。