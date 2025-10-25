SWAG×白濱亜嵐「#白濱亜嵐のキスはOO味」キャンペーンが話題に♡トレンド5位を記録！

オーラルケアブランド「SWAG（スワッグ）」が展開した新キャンペーン『#白濱亜嵐のキスはOO味』が、X（旧Twitter）でトレンド5位を記録し、SNS上で大きな話題を呼びました。ブランドアンバサダーの白濱亜嵐さんと新商品「COLA WASH（コーラウォッシュ）」が織りなすユニークなテーマは、多くのファンの心を惹きつけ、オーラルケアを新たなライフスタイルへと昇華させています♡

SWAG×白濱亜嵐の“キスの味”キャンペーンが話題に

2025年9月17日、オーラルケアブランド「SWAG」は新商品「COLA WASH（コーラウォッシュ）」の発売を記念し、『#白濱亜嵐のキスはOO味』キャンペーンを開催。

この投稿はX（旧Twitter）でトレンド5位にランクインし、「亜嵐くんのビジュ最高」「ほんとのキスの味が気になる♡」など、多くのファンの声が寄せられました。

ブランドアンバサダー・白濱亜嵐さんの魅力と、コーラ風味という意外性のあるフレーバーが、SNS上で注目を集める結果に。

SWAGが提案する“香る自己表現”という新習慣

SWAGは、オーラルケアを「消耗品」ではなく、ファッションやメイクのように“自分を魅せるツール”として提案しています。

今回のキャンペーンでは、「口もとから始まるセルフプロデュース」をテーマに、白濱亜嵐さんの世界観とリンクするビジュアルを展開。

ユーモラスでありながらも上品なアプローチで、オーラルケアの新しい楽しみ方を提示しました。その姿勢に、ファンのみならず美容感度の高い層からも支持が集まっています。

新感覚マウスウォッシュ「COLA WASH」登場！

SWAG COLA WASH（スワッグ コーラウォッシュ）

価格：330円（税込）

注目の新商品「SWAG COLA WASH（スワッグ コーラウォッシュ）」は、コーラのような爽快感を楽しめるマウスウォッシュ。

1包12mlの使い切りタイプで、持ち運びにも便利。全国のドラッグストアやバラエティストア、ECサイトで販売中です。

容量：12ml×5本

販売先：各ECサイト／全国のドラッグストア／バラエティストア

使用方法：1包分（12ml）を口に含み、20秒ほどゆすいで吐き出すだけ。

※内服液ではありませんので、飲まないでください。

SWAGが描く、未来のオーラルケア♡

『#白濱亜嵐のキスはOO味』キャンペーンは、多くの人々にオーラルケアの新しい価値観を届けました。

「香り」や「味わい」で自分らしさを表現できるSWAGの製品は、日常の中に小さなときめきをプラスしてくれます♪

これからもSWAGは、口もとから始まるポジティブなライフスタイルを提案していくでしょう。