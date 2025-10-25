日本全国どこに行っても同じ店ばかり目にする昨今、地元なら誰もが知っている地域密着型の小売業や飲食店といった「ローカルチェーン」の魅力をまとめたムック本『すごいローカルチェーン100』（イカロスMOOK）の紹介。飲食店部門の著者は、チェーン店トラベラーでありDJとしても活躍するBUBBLE-Bさん。司会のさらば青春の光の二人がローカルチェーンの魅力に迫ります！



【動画】“地元ローカルチェーン”の知られざる世界

きっかけは京都発祥のあのラーメン店から

（森田）この本を出す前からチェーン店に興味が？



（BUBBLE-B）もう20年近く前から 「チェーン店探訪」っていうのを続けています。始めたきっかけはラーメンの天下一品です。京都の北白川総本店は何度通っても美味いなと思うんです。店員さんには「他店と一緒ですよ」と言われ、何が違うんやろうと思ったのが、1号店や本店だけに宿るスピリチュアルなパワーなんかなと。



（東）そこに行き着いたんや（笑）。



（BUBBLE-B）それなら、ガスト、サイゼリヤ、びっくりドンキーとか他のチェーン店も１号店に行ったらなんか違うんかなというところから始まって、未だに答え見つけてないんですけどね（笑）。



ローカルチェーンは東京にもあった！

（東）ローカルチェーンの定義は？



（BUBBLE-B）全国チェーンじゃないものは全てローカルチェーンと言っていいんじゃないかと。２店舗は暖簾分けですぐできるんで、3店舗以上で、直営店とフランチャイズどちらも含めてます。



（森田）東京ローカルもあるってことですね。



（BUBBLE-B）もちろん。例えば富士そば。 あとは日高屋も。関西で見たことないですもんね。



（森田）でもみんなチェーン店より個人店に行きたがるじゃないですか。



（BUBBLE-B）アンチテーゼやと思うんです。例えば食ベログとか Google マップで、点数高い店に行きたくなるじゃないですか。チェーン店は点数が高くならず３.02くらいなのに、こんなに美味い店がいっぱいある。そこを掘った方が、知らない店に出会えるんです。



(森田)じゃあ郊外を車で走ったらチェーン店だらけで、テンション上がりまくりですか？



（BUBBLE-B） 上がりますね（笑） 地元の人が使うのがローカルチェーンで、観光客が行くのが点数高いところって分かれてるんです。ローカルチェーンに行くと皆さん親子連れで、そこに混ざるとグルーヴ感があるんですよ。



（森田）やっぱ DJとして（笑）。



（BUBBLE-B）旅のグルーヴ感があるのは地元に混ざることだと思ってて。



（東）そこが良さであると。



函館発の最強ローカルチェーン！ラッキーピエロはあの有名バンドお墨付き！？

（BUBBLE-B）函館といえばラッキーピエロと、あとハセガワストアの２大巨頭です。ハセガワストアは焼き鳥って言ってるのに豚肉なんです。 それもネタですけど（笑）。



（森田）俺らは去年モルックの世界大会が函館だったんで、ラッキーピエロがおもろすぎて。4日間で3、4回行きました。



（BUBBLE-B）函館市内だけで17店舗。世界のマクドナルドより多い。 地元から観光客まで愛される存在です。もう1つ函館といえばバンドのGLAY。2000年ぐらいに大ヒットして、その後ラジオとかに出るたび「ラッキーピエロは美味しい」て言ってたんです。道内産の素材を使い、地産地消にもこだわっています。



（森田）函館から出ないんですか?



（BUBBLE-B）1回出てました。昔千葉県にちょっとあった。



（東）え、なんですか？



（B）気の迷いだと思います。すぐ撤退しました（笑）。



名古屋発の激辛台湾ラーメン味仙！沼にハマる理由は創業者の家族にあり

（BUBBLE-B）台湾ラーメンは台湾ミンチを使ったいわゆる激辛ラーメンですね。これがなんで台湾かって言うと、創業者が台湾から来た5人兄妹で、本店の長男（今池本店）、そのあと次男（八事店）、長女（矢場味仙）、次女（藤が丘店）、三男（日進竹の山店）、それぞれ法人が別なんです。



（森田）名古屋の人に聞くと今池が好きとか矢場が好きとかあるんですよね。



（BUBBLE-B）派閥がありますね。



（森田）兄妹は揉めてるんですか？



（BUBBLE-B）仲いいらしいですよ。揉めてない。



（東）こんなんローカルチェーン好きからしたらたまらないでしょ。



（BUBBLE-B）もう沼になるんでやめて！どんだけ食べたらいいのってなりますね（笑）。



古き良き京都王将の雰囲気漂う鹿児島王将。あの大企業の社長が厨房に！

（BUBBLE-B）京都の四条大宮にあるのが 1号店の餃子の王将です。



（森田）京都王将と言われる店ですね。



（BUBBLE-B）そして大昔に暖簾分けして、今ではもう全然関係ない大阪王将と、皆さんその2つが王将だと思ってますけど、3つ目があるんです。



（森田）第3の王将が。なんかちょっとドラマチック（笑）。



（BUBBLE-B）第3の王将は鹿児島王将。あの古き良き京都王将の空気が残ってます。メニューはいわゆる町中華で、餃子300円が小学生の頃に食べた餃子の味なんです。



（森田）あの当時180円やった、5秒で出てきた頃のね。



（BUBBLE-B）関西人が食べると懐かしいって思う味やと思いますよ。



（東）今じゃ食えないてことですか?



（BUBBLE-B）今の餃子の王将はちゃんとアップデートされてて美味しいですが、ここはちょっとレトロな味がします。



（森田）全然アップデートされてない。



（BUBBLE-B）それがいいんです（笑）。さらに、京都の大企業といえば京セラ。その稲盛会長が、鹿児島に王将を作りたいという話があって、餃子の王将社長と意気投合して作ったのがここなんです。



（森田）そうなんや！



（BUBBLE-B）中町店に行くと、「寄贈京都セラミック」と書かれた鏡がまだ飾ってありますから。 しかも稲盛さんが当時、厨房に立たれて手伝ったこともあるらしい。



（東）そんな逸話も…。



（BUBBLE-B）美味しいって言うしかないやん（笑）。



次々と語られる奥深きローカルチェーン店…。その他、徳川家慶も飲んだかもしれないコーヒーを提供する茨城県のサザコーヒーや、カレーの都大阪を代表するサンマルコなど、話はつきません。



これを機に、ローカルチェーン店のグルーヴ感を感じに行ってみてはいかがでしょうか？



（まいどなニュース／クラブTVO編集部）