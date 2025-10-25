55ºÐ±éµ»ÇÉ½÷Í¥¡¢6Ç¯´Ö¾è¤Ã¤¿°¦¼Ö¤È¤ªÊÌ¤ì¡Ä¼Ö¼ï¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥±¡¼¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¼Ö¡×
½÷Í¥¤ÎÀ¾ÅÄ¾°Èþ¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡¢6Ç¯´Ö±¿Å¾¤·Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦°¦¼Ö¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÅÄ¾°Èþ¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦¼Ö¤È¤Ï¡Ä
À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö6Ç¯´Ö¾è¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤Ê¼Ö¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡×¤È¡¢¼Ö¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¥¤¥®¥ê¥¹¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡ÖLANDROVER¡×¤Î¡¢¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡ÖDISCOVERY¡Ê¥Ç¥£¥º¥«¥Ð¥ê¡¼¡Ë¡×¤Î¹õ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ëÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ä¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ÎÁë¤«¤é´é¤ò¤À¤¹À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤«¤é¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¾è¤êÂ³¤±¤¿¼«¼Ö¤Ø¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ª¤ß¤µ¤ó¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¼Ö±¿Å¾¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¾°Èþ¤µ¤ó¡Ä¥¥å¡¼¥È¡×¡Ö½÷À¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡¡¼êÊü¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥±¡¼¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¹¥¤¤Ê¿Í¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢1970Ç¯2·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£1997Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î²Ö±à¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£½Ð±éºî¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¡ÊNHK¡¢2021¡Ë¤äTV¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ë¤¸¤¤¤í¥«¥ë¥Æ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2021¡Ë¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡¢2025¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£