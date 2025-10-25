実は「外国生まれ」と知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「木村佳乃」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は9月25〜26日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「実は○○な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。その結果の中から、今回は「実は外国生まれと知って驚いた芸能人ランキング」を発表します。
【9位までのランキング結果】
2位に選ばれたのは、木村佳乃さん。
木村さんは、1996年放送のドラマ『元気をあげる〜救命救急医物語〜』（NHK総合）で主演を務めて俳優デビュー。以降、数々の作品で活躍し、名バイプレーヤーとして支持を集めています。
私生活では2010年に元タレントで実業家の東山紀之さんと結婚し、2人の子どもを育てるママタレントとしても人気。そんな木村さんは、父親が航空会社に勤務していた関係で、実はイギリス生まれ。高校進学までロンドンやニューヨークでも生活していたそうです。「和」が似合う美人の木村さんだけに、驚く人が多いようです。
回答者からは「全然、知らなかった。外国語が喋れるイメージがない」（40代女性／東京都）、「和が似合う方なので海外を想像できない」（20代女性／埼玉県）、「大和撫子感があるので、外国にあまり関連した印象を持っていなかったため」（30代男性／北海道）、「聞いたことがなかったから イメージがないから」（40代女性／愛知県）などの声が上がりました。
1位には、門脇麦さんが選ばれました。
門脇さんは、2011年放送のドラマ『美咲ナンバーワン!!』（日本テレビ系）で俳優デビュー。映画やドラマ、舞台と幅広く活躍し、2020年にはNHK大河ドラマ『麒麟がくる』でヒロインを務めるなど、演技派俳優として知られています。
そんな門脇さんは、実はアメリカ・ニューヨーク生まれ。5歳までニューヨークで過ごし、その後は東京で育ちました。
回答者からは「英語を披露している場面をテレビなどで見たことがないし、ミステリアスな雰囲気で生い立ちが想像できなかったから」（30代女性／兵庫県）、「初めて知ったが、日本人離れした雰囲気があるのですぐイメージが湧きました」（30代女性／東京都）、「和風でシックなイメージでしたが、外国で産まれた方なのだと驚きました」（30代女性／埼玉県）、「和風な顔立ちと落ち着いた演技から、日本で育ったように思っていたので」（50代男性／広島県）などというコメントがありました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
2位：木村佳乃（イギリス・ロンドン）／73票
1位：門脇麦（アメリカ・ニューヨーク）／92票
