「DEAN ＆ DELUCA」ホリデー限定メニュー登場へ！ 新作クリスマスケーキも展開
「DEAN ＆ DELUCA」は、11月7日（金）〜12月9日（火）の期間、新作クリスマスケーキとホリデーの食卓を彩る特別なメインディッシュを、オンラインストアで受注開始する。
【写真】超豪華！ 都内屈指のパティスリーが手掛ける初登場ケーキ
■一流のパティシエの味が楽しめる
今回受注開始されるのは、一流のパティシエが仕立てた特別なケーキや、つくり手から届く旬の素材を使った料理。
ホリデーケーキでは、初登場となる都内屈指の名店「エキリーブル」のレアチーズケーキのほか、「パティスリー イーズ」の大山恵介シェフが仕立てる芳醇なバニラの香りと国産いちごをたっぷり使ったホリデーケーキや、「パティスリィ アサコ イワヤナギ」のアイスクリームケーキなど、パティシエの個性が光る逸品が並ぶ。
また、「DEAN ＆ DELUCA」のオリジナルケーキ「スノーマン」に加えて「クリスマスツリー」も新たに提供。別添えのクッキーとアラザンで飾り付けを楽しめる。
さらに、食卓を彩るメインディッシュには、王冠型に仕立てたラムラックを低温でじっくり焼き上げた「仔羊ロースのクラウンロースト」が初登場。
そのほか、前菜からメインディッシュまでを組み合わせたコース仕立てのセットメニューには、「ぎたろう軍鶏のクラシックローストチキン」を使った新作など3つのコースが用意され、レストランさながらのコース料理を自宅で満喫可能だ。
