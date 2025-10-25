J1»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¡¢»Ä¤ê4»î¹ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ËÎ×¤à¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬

¡¡J1¤Ç13°Ì¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï26Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç19°Ì¾ÅÆî¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Á°Æü¤Î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë18°Ì²£ÉÍFC¡¢17°Ì²£ÉÍM¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢26Æü¤Ë¤â»ÄÎ±¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£

¡¡º£µ¨¤ÎÊ¡²¬¤Ï³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤Î¸å¡¢7ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤­¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¥ê¡¼¥°Àï6°Ì°Ê¾å¤Î²ÄÇ½À­¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¡Ê»ÄÎ±¡Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó»Ï¤á¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤Ã¤È¾å°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È·Ç¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¶â´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤¢¤È4»î¹ç¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤­¤È¤³¤í¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢°ì»î¹ç¡¢°ì»î¹ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Á¤­¤ë¡£¤½¤³¤Ë¿Ô¤­¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¤Þ¤º¤Ï»ÄÎ±¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£

¡¡Ê¡²¬¤Ï»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅÀ41¤Î13°Ì¡£J2¹ß³Ê·÷Æâ¤È¤Ê¤ë18°Ì¤Î²£ÉÍFC¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö9¡×¡¢J1¤Ë»ÄÎ±¤Ç¤­¤ë17°Ì¤Î²£ÉÍM¤È¤Îº¹¤Ï¡Ö7¡×¡£»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç18°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ö10¡×¤Ë¹­¤¬¤ë¤È»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ë¡£25Æü¤Ï²£ÉÍFC¤¬2°ÌÇð¡¢²£ÉÍM¤¬5°Ì¹­Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£

¡¡26Æü¤ËÊ¡²¬¤Î»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ë¾ò·ï¤Ï

¡¡­¡²£ÉÍFC¤¬¡ü¡Ê18°Ì¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï32¡Ë¢ª°ú¤­Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç»ÄÎ±¤¬·èÄê¡£

¡¡­¢²£ÉÍFC¤¬¢¤¡Ê18°Ì¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï33¡Ë¢ª¾¡Íø¤Ç»ÄÎ±¤¬³ÎÄê¡£

¡¡­£²£ÉÍFC¤¬¢þ¡¢²£ÉÍM¤¬¡ü(18°Ì¤¬²£ÉÍM¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤Ï34¡Ë¢ª¾¡Íø¤Ç»ÄÎ±¤¬³ÎÄê¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë19°Ì¾ÅÆî¡¢20°Ì¿·³ã¤Ï¾ò·ï¼¡Âè¤Çº£Àá¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£

J1½ç°ÌÉ½¡Ê34Àá½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
½ç ¥¯¥é¥Ö ¾¡¤ÁÅÀ ÆÀ¼º
­¡  ¼¯Åç   £¶£¶    ¡Ü£²£´
¡¡¡¡¡¡¢­¡¡¡¡¡¡¡¡¢­
­­  Ê¡²¬   £´£±    ¡Ý£µ
­®  À¶¿å   £´£±    ¡Ý£¶
­¯  ²¬»³   £´£±   ¡Ý£·
­° Ì¾¸Å²° £´£°   ¡Ý£¸
­±²£ÉÍ£Í  £³£´   ¡Ý£¸
¡½¡½¡½°Ê²¼¡¢£Ê£²¹ß³Ê·÷¡½¡½¡½
­²²£ÉÍ£Æ£Ã£³£² ¡Ý£±£¶
­³  ¾ÅÆî     £²£¶ ¡Ý£²£¹
­´  ¿·³ã     £²£² ¡Ý£²£¶