¡¡J1¤Ç13°Ì¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï26Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç19°Ì¾ÅÆî¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Á°Æü¤Î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë18°Ì²£ÉÍFC¡¢17°Ì²£ÉÍM¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢26Æü¤Ë¤â»ÄÎ±¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÊ¡²¬¤Ï³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤Î¸å¡¢7ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¥ê¡¼¥°Àï6°Ì°Ê¾å¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¡Ê»ÄÎ±¡Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó»Ï¤á¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤Ã¤È¾å°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È·Ç¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤¢¤È4»î¹ç¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢°ì»î¹ç¡¢°ì»î¹ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Á¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¤Þ¤º¤Ï»ÄÎ±¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅÀ41¤Î13°Ì¡£J2¹ß³Ê·÷Æâ¤È¤Ê¤ë18°Ì¤Î²£ÉÍFC¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö9¡×¡¢J1¤Ë»ÄÎ±¤Ç¤¤ë17°Ì¤Î²£ÉÍM¤È¤Îº¹¤Ï¡Ö7¡×¡£»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç18°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ö10¡×¤Ë¹¤¬¤ë¤È»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ë¡£25Æü¤Ï²£ÉÍFC¤¬2°ÌÇð¡¢²£ÉÍM¤¬5°Ì¹Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡26Æü¤ËÊ¡²¬¤Î»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ë¾ò·ï¤Ï
¡¡¡²£ÉÍFC¤¬¡ü¡Ê18°Ì¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï32¡Ë¢ª°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç»ÄÎ±¤¬·èÄê¡£
¡¡¢²£ÉÍFC¤¬¢¤¡Ê18°Ì¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï33¡Ë¢ª¾¡Íø¤Ç»ÄÎ±¤¬³ÎÄê¡£
¡¡£²£ÉÍFC¤¬¢þ¡¢²£ÉÍM¤¬¡ü(18°Ì¤¬²£ÉÍM¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤Ï34¡Ë¢ª¾¡Íø¤Ç»ÄÎ±¤¬³ÎÄê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë19°Ì¾ÅÆî¡¢20°Ì¿·³ã¤Ï¾ò·ï¼¡Âè¤Çº£Àá¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£
J1½ç°ÌÉ½¡Ê34Àá½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
½ç ¥¯¥é¥Ö ¾¡¤ÁÅÀ ÆÀ¼º
¡ ¼¯Åç £¶£¶ ¡Ü£²£´
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¢
Ê¡²¬ £´£± ¡Ý£µ
® À¶¿å £´£± ¡Ý£¶
¯ ²¬»³ £´£± ¡Ý£·
° Ì¾¸Å²° £´£° ¡Ý£¸
±²£ÉÍ£Í £³£´ ¡Ý£¸
¡½¡½¡½°Ê²¼¡¢£Ê£²¹ß³Ê·÷¡½¡½¡½
²²£ÉÍ£Æ£Ã£³£² ¡Ý£±£¶
³ ¾ÅÆî £²£¶ ¡Ý£²£¹
´ ¿·³ã £²£² ¡Ý£²£¶