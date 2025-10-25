昼寝で生産性アップ!? 世界が注目する「パワーナップ」驚きの効果【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】

日中にクイック疲労回復！ 質の高い仮眠を極める

近年、世界的に「仮眠」が注目されています。仮眠とは、いわゆる「昼寝」のこと。特に「パワーナップ（積極的仮眠）」と呼ばれる昼間の短時間仮眠は、効果的に取り入れると日中のパフォーマンスが上がり、生産性が向上します。そのため国際的な企業が昼寝を社員の習慣として導入しているほど。日本でも複数の企業がパワーナップを取り入れ、仮眠時間を設定したり、仮眠室を設置したりしています。

パワーナップとは、パワーアップとナップ（昼寝）をかけ合わせた造語。昼寝を怠惰な習慣ととらえず、パフォーマンスアップのためのポジティブな行為と考えています。その根拠は体内時計にあります。そもそも私たちの体は、朝起きてから６～７時間後には、一時的に眠くなるよう体内時計に組み込まれているのです。それが食後の眠気や寝不足と重なると、逆らうことはむしろ非効率的。仮眠をとったほうが認知能力や注意力、集中力が大幅に良くなります。ただし、パワーナップは短時間が原則です。20分程度眠るだけで効果は十分。30分以上寝ると睡眠慣性が働き、さらに眠くなって起床後の集中力も低下してしまいます。

仮眠の前にはコーヒーを飲んでおくといいでしょう。カフェインは覚醒作用があるため夜寝る前に飲むと不眠の原因になります。しかし、カフェインの覚醒作用が現れるのは飲んでから20分ぐらい後のこと。ちょうど仮眠が終わるタイミングなので、すっきりと目覚められるのです。

日本でも導入する企業が増えているパワーナップ睡眠とは

起床から6～7時間後や、食後に眠気が来るタイミングで20分ほど昼寝をすることで、脳がすっきりとした状態で午後の仕事を進められ、記憶力が向上するといわれている。

メリット

日中の仮眠方法

タオルやアイマスクで少し暗くすると短時間でも集中して休むことができ、

オンオフの切り替えもしやすくなります。

パワーナップは、20分程度の短時間が原則。30分以上寝ると睡眠慣性※が働いてさらに眠くなり、起きた後の集中力も低下します。

※睡眠慣性とは、「目覚ましがなっても起きられない」「ぼんやりして頭がはっきりしない」といった、睡眠から覚醒状態に切り替えができない一過性のぼんやりした状態のこと。

