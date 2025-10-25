第1回【「藤川阪神」を倒して“常勝軍団”復活なるか？ ソフトバンクの不安材料は「ここ一番でやらかしてきた過去」との指摘も】からの続き──。10月25日からソフトバンクは阪神と日本シリーズで対戦する。大接戦で盛り上がるのが野球ファンにとって理想的な展開なのは言うまでもない。だが意外かもしれないが「ソフトバンクは実のところ弱い」という意見もネット上では少なくない。（全3回の第2回）

野球解説者の前田幸長氏はロッテ、中日、巨人の3球団で投手として活躍。先発、中継ぎ、クローザーの全てを経験した。

解説者としてはニッポン放送や東京スポーツのほか、福岡のKBCラジオにもレギュラー出演しており、ソフトバンク戦を担当している。

そもそも前田氏は福岡県生まれで、福岡第一高校のエースとして甲子園に出場、3年生だった1988年の夏の甲子園でチームは準優勝に輝いた。

前田氏は「ソフトバンクは肝心なところで敗北するという、いわば“やらかし”の伝統があるのではないでしょうか」と指摘する。では過去の戦績を振り返ってみよう。

プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）は2007年のシーズンから始まった。ところがパ・リーグの場合、2004年から06年の3シーズンにプレーオフが実施されていた。

レギュラーシーズンの上位3球団がトーナメント戦を行い、日本シリーズ進出チームを決めるというものだった。基本は今のCSとほぼ同じだと考えて問題ない。

そして2004年の福岡ダイエーと2005年のソフトバンクは共にシーズンを1位で通過したが、プレーオフで2位の西武と2位のロッテに敗れている。

2010年のシーズンでは優勝したが、CSでは3勝4敗で3位のロッテに敗れた。エースの杉内俊哉が初戦で3失点、最終戦の第6戦でも4失点で敗戦投手となったことをご記憶のファンも少なくないだろう。担当記者が言う。

実は勝負弱いソフトバンク

「『短期決戦はソフトバンクが強い』というイメージがあります。しかし実際の成績を見ると、そうでもないことに気づきます。2018年と19年のシーズンを2位で終え、2年連続で優勝した西武をCSで下し、18年には広島、19年は巨人を破って日本一となったことで生じた“過大評価”でしょう。ちなみにソフトバンクはレギュラーシーズンでも最終盤に“まさかの大敗北”を喫したこともあります」

2022年のシーズンでは9月30日にマジックが1となったが、最終戦でロッテに逆転負け。オリックスの逆転優勝となったことも記憶に新しい。

確かに前田氏が指摘する通り、ソフトバンクに“やらかし”の歴史が存在するのは間違いないだろう。もしソフトバンクに勝負弱い一面があるのだとしたら、阪神にとっては追い風になる可能性が高い。

おまけに今回のCSでソフトバンクは辛くも日本シリーズ進出を決めたが、その勝ち方も決して良くはなかったという。

前田氏は「『若いときの苦労は買ってでもしろ』という諺があります。苦労は人間を成長させるという意味ですが、少なくともプロ野球のチームには当てはまらないと思います」と指摘する。

阪神は“普段着の実力”

「ソフトバンクはレギュラーシーズンではケガ人が続出し、CSでは日ハムに追い詰められ、苦労に苦労を重ねて日本シリーズ進出を決めました。こういうチームは選手の起用が日替わりの傾向を強めてしまいますし、選手も『あの時、こうすればよかった』と反省する機会が増えます。これではチームとして完璧な自信を持てないまま日本シリーズに臨むことになってしまいます。一方の阪神はシーズンでもCSでも盤石の強さを見せつけました。“勝利の方程式”が完全に確立した状態で日本シリーズを戦うわけです。選手はリラックスして“普段着の実力”を発揮するでしょう。これは阪神にとって大きなアドバンテージになるのは間違いありません」

