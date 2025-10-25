来週の米主要企業決算 マグニフィセント７ マイクロソフト、アルファベット、メタ、アップル、アマゾン
*は金融株 （）は予想1株利益、単位:ドル
28日（火）
ビザ*（2.97）
ユナイテッドヘルス（2.85）
ＵＰＳ（1.32）
ペイパル（1.20）
29日（水）
キャタピラー（4.52）
ボーイング（-4.92）
ベライゾン（1.19）
ＣＶＳヘルス（1.36）
マイクロソフト（3.68）
アルファベット（2.53）
メタ（8.42）
スターバックス（0.55）
30日（木）
アップル（1.77）
アマゾン（1.97）
イーライリリー（5.81）
マスターカード* （4.31）
メルク（2.35）
バイオジェン（3.87）
31日（金）
エクソンモービル（1.81）
シェブロン（1.68）
※予定は変更になる場合があります
28日（火）
ビザ*（2.97）
ユナイテッドヘルス（2.85）
ＵＰＳ（1.32）
ペイパル（1.20）
29日（水）
キャタピラー（4.52）
ボーイング（-4.92）
ベライゾン（1.19）
ＣＶＳヘルス（1.36）
マイクロソフト（3.68）
アルファベット（2.53）
メタ（8.42）
スターバックス（0.55）
30日（木）
アップル（1.77）
アマゾン（1.97）
イーライリリー（5.81）
マスターカード* （4.31）
メルク（2.35）
バイオジェン（3.87）
31日（金）
エクソンモービル（1.81）
シェブロン（1.68）
※予定は変更になる場合があります