10月25日、阪神とソフトバンクの日本シリーズが開幕する。第1戦はソフトバンクの本拠地、みずほPayPayドームで午後6時半のプレーボール。XなどSNSの下馬評は「阪神有利」の声が──僅差だとはいえ──目立つようだ。理由の一つが、両チームのクライマックスシリーズ（CS）が対照的だったことだろう。（全3回の第1回）

セ・リーグ優勝の阪神はCSファイナルステージで2位のDeNAと対戦。2−0、5−3、4−0と全く危なげのない3連勝で、アドバンテージの1勝を加えて無敗で日本シリーズ進出を決めた。

同じくソフトバンクもパ・リーグを制して2位の日ハムと対戦した。1、2戦は2−1、3−0と連勝し、アドバンテージの1勝を加えて日本シリーズ出場に王手をかけた。担当記者が言う。

「ところが日ハムのエース・伊藤大海が第3戦に先発すると、8回無失点とソフトバンク打線を沈黙させたのです。気迫溢れるピッチングに味方打線も奮起して6−0で勝利しました。伊藤は試合終了後に『流れを変えるという気持ちだった』と振り返りましたが、その通りの展開になります。波に乗って第4戦は9−3、第5戦は7−1と3連勝し、あと1勝で日本シリーズ進出という展開に野球ファンは盛り上がりました」

日ハムは投手陣の好投が続いたほか、フランミル・レイエスを筆頭に打線がソフトバンク投手陣を完全に打ち砕いた。

「野球ファンの多くは、昨年のソフトバンクが日本シリーズでDeNA相手にまさかの敗北に終わったことを思い出したでしょう。何しろ敵地で2連勝しながら、みずほPayPayドームで3連敗。その後も流れは変わらず、横浜スタジアムに移動しての第6戦も11−2の大差で敗れ、2勝4敗のシーズン敗退が決まったのです」（同・担当記者）

日本シリーズとCSの共通点

昨年の日本シリーズと今年のCSファイナルステージを比較すると、ソフトバンクの“悪い流れ”には共通点があったという。

「昨年の日本シリーズの第1戦と第2戦、そして今年のCSファイナルステージでの第1戦と第2戦、ソフトバンクは共に2連勝しました。しかし、相手を完璧にねじ伏せるような試合内容ではなかったのです。そして第3戦ではDeNAの東克樹投手、日ハムの伊藤大海投手の好投に手も足も出ず、第4戦と第5戦は打線が完全に沈黙してしまいました。ベンチが重苦しいムードに包まれ、多くの選手が茫然自失という表情だったのも似ていたと思います。今年のCSは最終の第6戦でリバン・モイネロ投手が日ハム打線を封じ込め、何とか2−1で辛勝しました。しかしながらネット上では『これでは阪神に勝てない』という投稿が殺到したのです」（同・担当記者）

野球解説者の前田幸長氏はロッテ、中日、巨人の3球団で投手として活躍。先発、中継ぎ、クローザーの全てを経験した。

解説者としてはニッポン放送や東京スポーツのほか、福岡のKBCラジオにもレギュラー出演しており、ソフトバンク戦を担当している。

そもそも前田氏は福岡県生まれで、福岡第一高校のエースとして甲子園に出場、3年生だった1988年の夏の甲子園でチームは準優勝に輝いた。

「やらかしてしまう」DNA

その前田氏に「なぜソフトバンクは王手をかけながら敗北することが多いのか」と取材を依頼すると、「プロ野球チームには伝統というものがあります」という答えが返ってきた。

「チームの伝統は栄光の歴史だけが受け継がれるわけではありません。不思議なのですが、なぜか屈辱の歴史も引き継がれてしまうのです。例えば不振に苦しむチームは、監督を変えても選手が入れ替わっても成績が全く上向かないということがあります。そして思い出していただきたいのですが、ソフトバンクは『ここ一番』という大事な場面で敗北したことが何度もあります。いわば“やらかしてしまう”という伝統がソフトバンクには存在するのではないでしょうか」

一部のプロ野球ファンはソフトバンクに“常勝”というイメージを持っているかもしれない。

だが、ソフトバンクはシーズンで相手チームの大逆転優勝やCSでの下剋上を許してきた“負の歴史”が豊富だ。

