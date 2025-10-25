秋田県湯沢市のＪＲ湯沢駅近くで２０日朝に男性を襲った後、民家に入り込んだクマについて、市は２５日、設置した箱わなで捕獲したと発表した。

クマが家の中にとどまって６日目にようやく捕獲され、周辺の住民からは「やっと日常に戻れる」と安堵（あんど）の声が上がった。

市によると、２５日午前２時１５分頃、現場で警戒していた市職員が箱わなに入ったことを目視で確認。同７時１５分頃、箱わなごと軽トラックに載せて運び出した。クマは体長１メートル３０ほどのオスだった。家の中はかなり荒らされていたという。クマは駆除された。

民家の隣に住む男性（７０）によると、午前２時過ぎにガタガタと激しい音が聞こえ、外に出ると警察官から捕獲したと聞いたという。男性は「大きな音を出さないよう緊張して生活し、心が休まらなかった。ほっとしたが、まだ油断できない」と語った。

民家は湯沢駅の北東約２５０メートルにあり、クマは２０日午前６時２０分頃、住人の男性（６５）を玄関先で襲い、開いていた扉から中に入った。市は市街地での猟銃使用を許可する「緊急銃猟」を検討したが、銃弾がそれた場合に弾を受け止める「バックストップ」がないことから実施を見送り、箱わなを２基設置していた。

現場で報道陣の取材に応じた佐藤一夫市長は「戸を閉めてくれたおかげで被害が拡大せずに済んだ。長引いてしまったことをおわびしたい」と述べた。

◇

クマによる人身被害は２５日も相次いだ。

同日午前６時１０分頃、秋田市河辺三内の県道で、ランニング中の近くの会社員男性（５１）がクマ（体長約５０センチ）に襲われ、顔などを負傷。午前７時１０分頃には、同市上新城保多野の６０歳代男性が自宅近くの川沿いを歩いていたところ、クマ（体長約１メートル）に背中を引っかかれ、軽傷を負った。

宮城県大衡村大衡では午前６時１０分頃、６０歳代女性が自宅玄関を出たところをクマ（体長約８０センチ）に襲われ、左腕にけがを負った。