【プレミアリーグ第9節】(Elland Road)

リーズ 2-1(前半2-0)ウエスト・ハム

<得点者>

[リ]ブレンデン・アーロンソン(3分)、ジョー・ロドン(15分)

[ウ]マテウス・フェルナンデス(90分)

<警告>

[リ]イリア・グルエフ(76分)、ルーカス・ペリ(84分)、ジェームズ・ジャスティン(90分+3)

[ウ]クリセンシオ・サマーフィル(40分)、ルーカス・パケタ(55分)、ジャン・クレール・トディボ(90分+2)

観衆:36,788人

田中碧が2か月ぶりの先発出場!! リーズはウエスト・ハムを破って4試合ぶり白星