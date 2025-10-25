リーズvsウエスト・ハム 試合記録
【プレミアリーグ第9節】(Elland Road)
リーズ 2-1(前半2-0)ウエスト・ハム
<得点者>
[リ]ブレンデン・アーロンソン(3分)、ジョー・ロドン(15分)
[ウ]マテウス・フェルナンデス(90分)
<警告>
[リ]イリア・グルエフ(76分)、ルーカス・ペリ(84分)、ジェームズ・ジャスティン(90分+3)
[ウ]クリセンシオ・サマーフィル(40分)、ルーカス・パケタ(55分)、ジャン・クレール・トディボ(90分+2)
観衆:36,788人
└田中碧が2か月ぶりの先発出場!! リーズはウエスト・ハムを破って4試合ぶり白星
