田中碧が2か月ぶりの先発出場!! リーズはウエスト・ハムを破って4試合ぶり白星
[10.24 プレミアリーグ第9節 リーズ 2-1 ウエスト・ハム]
リーズは24日、プレミアリーグ第9節でウエスト・ハムを2-1で破って4試合ぶりの勝利を手にした。MF田中碧は8月23日の第2節以来となる先発出場を果たした。
開始3分、リーズのDFジェイデン・ボーグルがクロスを上げるとFWノア・オカフォーがヘディングシュート。これはGKアルフォンス・アレオラに阻まれるも、こぼれ球をFWブレンデン・アーロンソンが押し込んで幸先よく先制した。
さらにリーズは前半15分、左CKをDFジョー・ロドンが頭で合わせて追加点。リーズにとっては最後に勝利した第5節以来となる前半での複数得点になり、試合を優位に進めた。
田中は前半30分、最終ラインからボールを引き取ると相手にプレッシャーをかけられるも中盤で粘ってキープし、味方に繋ぐ。その流れからリーズが攻撃に転じると、最後はFWドミニク・カルバート・ルーウィンが田中にパス。田中がペナルティエリア手前から右足を振り抜いたが、これは枠の上に外れた。
前半アディショナルタイムには田中が中盤で素早くルーズボールに反応し、相手FWルーカス・パケタよりも一歩早くボールに触れて味方に繋ぐプレー。ここでは左足を踏まれてファウルを獲得した。
2点リードで試合を折り返したリーズは後半27分、田中との交代でMFイリア・グルエフを投入。田中は中盤でパスを捌きながらのゲームコントロールや、球際の争いなどでチームを支える72分間のプレーになった。
リーズは終盤にMFマテウス・フェルナンデスに決められて1点差に詰め寄られるも、2-1で逃げ切って3ポイントを獲得した。
