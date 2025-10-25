µ×ÊÝÉÔºßÂ³¤¯¥½¥·¥¨¥À¤¬¤è¤¦¤ä¤¯º£µ¨2¾¡ÌÜ!! ¥¨¡¼¥¹FW¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë2È¯¤Ç¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð
[10.24 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè10Àá ¥½¥·¥¨¥À 2-1 ¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã]
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï24Æü¡¢Âè10Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤¬¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢»ÃÄê¤Ê¤¬¤é¹ß³Ê·÷¤òÃ¦½Ð¡£º£µ¨µ×ÊÝ¤Ïº¸Â¼ó¤ÎÉé½ý¤Î¤¿¤á¡¢Á°Àá¡¦¥»¥ë¥¿Àï(¢¤1-1)¤ËÂ³¤¤¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÏÁ°È¾16Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤ÎÂåÌò¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëMF¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤¬ÁÇÁá¤¤±¦Â¤Î¿¶¤ê¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢MF¥ä¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¨¥ì¡¼¥é¤¬È¿±þ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶È¯¡£PK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢FW¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¤³¤ì¤ò·è¤á¤Æ1-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤â±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎFK¤òDF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¹¥¢¥½¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤ËÄã¤¯Á÷¤ê¹þ¤à¤È¡¢MF¥Í¥Þ¥Ë¥ã¡¦¥°¥Ç¥ê¤¬º¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤òMF¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤¬½èÍý¤Ç¤¤º¡¢¥¯¥ê¥¢¤·Â»¤Í¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÏÁ°È¾30Ê¬²á¤®¡¢Éé½ý¤«¤éÉüµ¢2»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¿·²ÃÆþ¤Î¥¨¥ì¡¼¥é¤¬ºÆ¤ÓÉé½ý¤·¡¢MF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤òÅêÆþ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±36Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÏMF¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÁê¼ê¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¹¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÅ¾¤¬¤ê¡¢²ÚÎï¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¥¨¡¼¥¹¤Î2ÅÀÌÜ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢2-1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÏÉé½ýÌÀ¤±¤ÇÂÔË¾¤Îº£µ¨½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿19ºÐDF¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤¬¶ÉÌÌ¤ÇÎÏ¶¯¤¤¼éÈ÷ÂÐ±þ¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢Á°Àþ¤â¤³¤ÎÊ³Æ®¤Ë±þ¤¨¤Æ±¿Æ°ÎÌ¤òÈ¯´ø¡£1ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤êÀÚ¤ê¡¢ÂÔË¾¤Îº£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
