本日10月25日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆山田裕貴が「ダーツの旅」に初挑戦！茨城県桜川市岩瀬地区

買い物に行くところだったという75歳の第一町人から「山田裕貴さんですね」と言われ、「まさか知ってくれているとは思わなかった」と山田は感激。続けて、山田を見つけて車を停めてくれたデイサービスのスタッフ2人組も「山田裕貴いる！」「やばい！」と大興奮。2人から「どんな生活をしているんですか？何を食べてるんですか？」と聞かれた山田は、自身の生活を赤裸々に語る。

「大小宴会」と看板に書かれたお店にお邪魔すると、店主の元気なお母さんが大量のお弁当を作りながらトーク。庭で作業中の80代のご夫婦に馴れ初めを聞くと、「親の言いなりにお見合い」と言いつつ、2人の素敵な生活ぶりを聞かせてくれる。デイサービスのスタッフさんたちが教えてくれた「盛りがすごい！」という飲食店では、山田の顔より大きい、盛りすぎなメニューに仰天。ノリがよすぎる店主と山田の掛け合いも必見。

町の中心にある体育館では、卓球サークルの方々が練習中。そこで、山田とサークル代表70歳の女性が真剣勝負をすることに。「卓球大好きなんですよ」と自信満々の山田だが、まったく及ばず「ストレート負けしたら、テレビ的に盛り上がらないまま……、それだけはイヤです！」と大焦り。果たして結果は？スタジオでは、そんな山田に、仲よしの宮野真守からダメ出しが!?

☆「カメラに向かってごめんなさい 秋の謝罪スペシャル」

大人気コーナー「カメラに向かってごめんなさい」に、人気の有名人が続々登場！

間宮祥太朗は、友人の田中樹（SixTONES）にとんでもないムチャブリをしたことに「ごめんなさい」。謝りつつもそのときの様子を楽しそうに語る。

その間宮には、現在放送中のドラマ「良いこと悪いこと」で共演している森本慎太郎（SixTONES）から「ごめんなさい」。とある大失敗で間宮の親切を無駄にしそうになったものの、ある方法で乗り切ったことを明かす。

CUTIE STREETの川本笑瑠、古澤里紗、真鍋凪咲は、遠征の時にやってしまうことで「ごめんなさい」。「マネージャーさんの手がカタカタ（震えている）」「聞いた話によると事務所で私たちが一番」という「ごめんなさい」なこととは？

高田純次、パンサー、阿佐ヶ谷姉妹の思わず笑ってしまう「ごめんなさい」にもご注目。スタジオゲストの宮野も「声優なのに○○でごめんなさい」と告白。近藤春菜（ハリセンボン）は、佐藤栞里に直接「ごめんなさい」。近藤は、佐藤と横澤夏子の3人でカフェに行った際の気まずい出来事を明かす。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

宮野真守、松田好花（日向坂46） 、ハリセンボン

【ロケゲスト】

山田裕貴、間宮祥太朗、森本慎太郎（SixTONES）、高田純次、パンサー、CUTIE STREET、阿佐ヶ谷姉妹

※順不同