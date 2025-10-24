「ジル サンダー（JIL SANDER）」が、アイコンバッグとスモールレザーグッズをフィーチャーしたポップアップイベントを伊勢丹新宿店で開催する。期間は10月29日から11月11日まで。

【画像をもっと見る】

ポップアップの内装は、「エデンワークス（edenworks）」を主宰するフラワークリエイター篠崎恵美が担当。実在する花を模したモチーフを日本原産の紙で手作りし、店内を装飾する。

店頭では、アイコンバッグの「カンノーロ」「エルドラド」「タングル」などを中心に展開。カンノーロからはガーデンバケツ風の新モデル「カンノーロ バケット」（28万500円）が登場するほか、メガネケース、キーリングケース、リップスティックケースなども用意する。また、四季の花や木の実を抽象的に表現したという「フラワーチャーム」（6万500円〜）を先行販売。野花のモチーフをあしらったスカーフ「ツイリー」（4万2900円）なども揃える。

バッグ・アクセサリーの購入者には、エデンワークスとコラボしたフラワーミラーを、ポップアップ来場者にはスタイル＆カルチャーマガジン「poduim studio」とコラボしたヴィジュアル冊子「SOMEWHERE DELIGHTFUL LIKE CANNOLO」を数量限定で配付する。

◾️カンノーロ ガーデン

開催期間：2025年10月29日（水）〜11月11日（火）

営業時間：10:00〜20:00

会場：伊勢丹新宿店 本館1階 ハンドバッグ／プロモーション

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1