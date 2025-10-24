「アンダーカバー（UNDERCOVER）」が、藤原ヒロシが主催する「フラグメント（fragment design）」とのコラボレーションプロジェクト「アンダーカバー ミーツ フラグメント（UNDERCOVER meets FRAGMENT）」を発表した。プレス・バイヤー向けに開催された2026年春夏ウィメンズコレクションの展示会場にゲリラ的にポップアップブースが登場し、同会場限定でコラボアイテムの先行販売を実施。一般発売は11月上旬を予定しており、詳細は追って告知される。

コラボでは、ウェアや小物、雑貨など全15型を展開。フリース素材のチャイナジャケット（7万1500円）をはじめ、フリースパンツ（3万8500円）、フリーススカート（3万7400円）、フリースストール（1万9800円）、チャイナダウンベスト（9万9000円）、チャイナダウンブルゾン（13万2000円）、スウェットトップス（3万5200円）、Tシャツ4型（1万4300〜1万6500円）、フリースキーホルダー（大：1万5400円、小：1万3200円）、ステッカー（2種2枚セット、各1650円）をラインナップする。

フリース素材のウェアとストール、ダウンアイテムはブラックとネイビーの2色、スウェットトップスとTシャツはブラックとホワイトの2色を揃える。

23日には、高橋盾と藤原ヒロシが会場を訪れた様子が両者のインスタグラムに投稿され、話題を集めた。