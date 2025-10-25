　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円高の4万9560円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

52285.18円　　ボリンジャーバンド3σ
50561.45円　　ボリンジャーバンド2σ
49560.00円　　25日夜間取引終値
49299.65円　　24日日経平均株価現物終値
49202.00円　　5日移動平均
48837.73円　　ボリンジャーバンド1σ
48245.00円　　一目均衡表・転換線
47125.00円　　一目均衡表・基準線
47114.00円　　25日移動平均
45390.27円　　ボリンジャーバンド-1σ
43682.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
43676.53円　　75日移動平均
43666.55円　　ボリンジャーバンド2σ
42200.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41942.82円　　ボリンジャーバンド3σ
39910.70円　　200日移動平均


株探ニュース