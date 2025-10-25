日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円高の4万9560円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52285.18円 ボリンジャーバンド3σ
50561.45円 ボリンジャーバンド2σ
49560.00円 25日夜間取引終値
49299.65円 24日日経平均株価現物終値
49202.00円 5日移動平均
48837.73円 ボリンジャーバンド1σ
48245.00円 一目均衡表・転換線
47125.00円 一目均衡表・基準線
47114.00円 25日移動平均
45390.27円 ボリンジャーバンド-1σ
43682.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
43676.53円 75日移動平均
43666.55円 ボリンジャーバンド2σ
42200.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41942.82円 ボリンジャーバンド3σ
39910.70円 200日移動平均
株探ニュース
