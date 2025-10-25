TOPIX先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3281ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3366.15ポイント ボリンジャーバンド3σ
3307.20ポイント ボリンジャーバンド2σ
3281.00ポイント 25日夜間取引終値
3269.45ポイント 24日TOPIX現物終値
3263.70ポイント 5日移動平均
3248.25ポイント ボリンジャーバンド1σ
3206.00ポイント 一目均衡表・転換線
3189.30ポイント 25日移動平均
3173.00ポイント 一目均衡表・基準線
3130.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3111.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3071.40ポイント ボリンジャーバンド2σ
3068.86ポイント 75日移動平均
3012.45ポイント ボリンジャーバンド3σ
2977.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2848.31ポイント 200日移動平均
株探ニュース
