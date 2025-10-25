25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3281ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3366.15ポイント ボリンジャーバンド3σ

3307.20ポイント ボリンジャーバンド2σ

3281.00ポイント 25日夜間取引終値

3269.45ポイント 24日TOPIX現物終値

3263.70ポイント 5日移動平均

3248.25ポイント ボリンジャーバンド1σ

3206.00ポイント 一目均衡表・転換線

3189.30ポイント 25日移動平均

3173.00ポイント 一目均衡表・基準線

3130.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3111.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3071.40ポイント ボリンジャーバンド2σ

3068.86ポイント 75日移動平均

3012.45ポイント ボリンジャーバンド3σ

2977.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

2848.31ポイント 200日移動平均





