25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の727ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



796.42ポイント ボリンジャーバンド3σ

778.64ポイント ボリンジャーバンド2σ

771.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

760.86ポイント ボリンジャーバンド1σ

758.51ポイント 75日移動平均

752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

743.08ポイント 25日移動平均

733.00ポイント 一目均衡表・基準線

732.40ポイント 5日移動平均

728.74ポイント 24日東証グロース市場250指数現物終値

727.00ポイント 25日夜間取引終値

725.30ポイント ボリンジャーバンド-1σ

715.50ポイント 一目均衡表・転換線

709.38ポイント 200日移動平均

707.52ポイント ボリンジャーバンド2σ

689.74ポイント ボリンジャーバンド3σ





