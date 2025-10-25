グロース先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の727ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
796.42ポイント ボリンジャーバンド3σ
778.64ポイント ボリンジャーバンド2σ
771.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
760.86ポイント ボリンジャーバンド1σ
758.51ポイント 75日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
743.08ポイント 25日移動平均
733.00ポイント 一目均衡表・基準線
732.40ポイント 5日移動平均
728.74ポイント 24日東証グロース市場250指数現物終値
727.00ポイント 25日夜間取引終値
725.30ポイント ボリンジャーバンド-1σ
715.50ポイント 一目均衡表・転換線
709.38ポイント 200日移動平均
707.52ポイント ボリンジャーバンド2σ
689.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
