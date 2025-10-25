　25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の727ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

796.42ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
778.64ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
771.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
760.86ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
758.51ポイント　　75日移動平均
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
743.08ポイント　　25日移動平均
733.00ポイント　　一目均衡表・基準線
732.40ポイント　　5日移動平均
728.74ポイント　　24日東証グロース市場250指数現物終値
727.00ポイント　　25日夜間取引終値
725.30ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
715.50ポイント　　一目均衡表・転換線
709.38ポイント　　200日移動平均
707.52ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
689.74ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


