¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê£¶¡Ë
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡¡¹ÃÈå¹§ÂÀÏº¡¡¸åÊÔ
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê£¶¡Ë
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡¡¹ÃÈå¹§ÂÀÏº¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§¹ÃÈå¹§ÂÀÏº¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¶ÃÏ¡ÖÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¡ä¡ä¡Ë
¡¡¸½Ìò¤ÎSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶¦´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡©
¡ãSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¸ì¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ä
Q£±¡¢´ÆÆÄÌÜÀþ¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡©
¡Ú¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Û
µíÅç¼ãÍø¡ÊÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»¡Ë
¡Ú¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Û
ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¡ÊÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¡Ë¡¢À±³¤¸÷Íè¡Ê²ªÂæ¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Û
Å·Æ¸³Ð¡ÊÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»¡Ë¡¢¹õÈøÅ´Ï¯¡Ê²»¶ð¹â¹»¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥¿¡¼¡Û
¸ÉÄÞ¸¦Ëá¡Ê²»¶ð¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ê¥Ù¥í¡Û
À¾Ã«Í¼¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ö¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¦¥·¥ï¥«¡ÊµíÅç¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ö¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿½Ö´Ö¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡ÌÚÅÆ¤Ï¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ì¤ëÁª¼ê¡£¼«Ê¬¤Ï¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¿¶¤ëÉñ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£À±³¤¤Ï¡Ø¾®¤µ¤¤»ö¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÉÔÍø¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¡ÉÔÇ½¤ÎÍ×°ø¤Ç¤ÏÌµ¤¤‼¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤È¤«¡¢¿ÈÄ¹¤ÎÄã¤µ¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¤ÎÅ·Æ¸¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç·è¤á¤Ë¤¤¤¯´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¹õÈø¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤òÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¸¦Ëá¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤òÄÌ¤·¡¢·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ê¤Î¤â¤¤¤¤¡£À¾Ã«¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥í¡¼¥¿¡¼¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ò¤µ¤Ð¤±¤º¡¢¤½¤ì¤¬¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
Q£²¡¢¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¶¦´¶¤·¤¿¾ìÌÌ¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡ÖµÜÐÒ¡¦¼£·»Äï¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼«Ê¬¤â·»Äï¡ÊÄï¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡¿Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤Ç¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡£Äï¤È¤ÏÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¸å¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¿¼¤¤ÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ã¤Á¤âÆÈÆÃ¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Q£³¡¢ºîÃæ¤Î¸Ä¿ÍÅª¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
±¨Ìî¹â¹»vs°ð²Ùºê¹â¹»
¡ÖÆü¸þ¡ÊæÆÍÛ¡Ë¤ÎÞÕ¿È¤Î¥Ç¥£¥°¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£Æü¸þ¤Ï¤º¤Ã¤È¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾åÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¢¤¨¤Æ¹â¤¯ÊÖ¤·¡¢¼þ¤ê¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤È¤³¤í¤â¡£ÉáÄÌ¤Ë¥Ñ¥¹¤òÊÖ¤¹¤À¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼þ¤ê¤â¶Ã¤¤¤Æ¡£À®Ä¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¹ÃÈå¹§ÂÀÏº¡Ê¤«¤¤¡¦¤³¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë
½êÂ°¡§¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå
2001Ç¯11·î£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ µÜºê¸©½Ð¿È¡£ 188cm¡¦¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÀì½¤Âç£³Ç¯¤ÎÍ¥ÅÍ¤ÏÄï¡£Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®³Ø£²Ç¯¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÆüÆî¿¶ÆÁ¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢Àì½¤Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£2023Ç¯¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥¢¡¼¥ÉÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2024Ç¯£²·î¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤ÎÆâÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ£Ö¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£