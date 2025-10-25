¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Ûº®ÀïÌÏÍÍ¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Ï¡ÖÄ¹µ÷Î¥Àï¤Ïµ³¼ê¤ÇÇã¤¨¡×¤Î³Ê¸À¤Ë½¾¤¦¤Ù¤·¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Î¼êÏÓ¤¬ºÆ¤ÓÓ¹¤ë
¡¡£³ºÐ²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î»°´§ÌÜ¤È¤Ê¤ë£Ç£ÉµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤¬10·î26Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢£Ç£É»©·î¾Þ¡Ê£´·î20Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹£²Ãå¤Ç£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£¶·î£±Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ÎÇÆ¼Ô¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ»©·î¾Þ£³Ãå¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼£²Ãå¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬ÉÔºß¡£¤¤¤º¤ì¤âÊÌÏ©Àþ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇ½ªÀï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ä¼ä¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂÀÅÄ¾°¼ùµ¼Ô¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢º£Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï»©·î¾ÞÇÏ¤ä¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤¬½ÐÁö¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Ä¾¶á£µÇ¯¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï£±¾¡¡¢£³Ãå£±²ó¤ÈÉÔ¿¶¤Ç¤¹¡£¤³¤Î£µÇ¯´Ö¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë»°´§ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤À¤±¡£¸½ºß£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇÏ¢ÂÐ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤â£Ç£ÉÇÏ¤¬ÉÔºß¡£º®ÀïÌÏÍÍ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï£³¾¡¡¢£³Ãå£³²ó¡£¤½¤ÎÁ°¤Î10Ç¯´Ö¤¬£µ¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡¢£³Ãå£±²ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Ë¤ª¤±¤ë£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¿®Íê¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¼ÂÀÓÇÏ¤¬½ÐÁö¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇÈÍð¥à¡¼¥É¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÀÅÄµ¼Ô¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¤Î¥ì¡¼¥¹·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¶áÇ¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Ç¤Ï¡¢£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Þ¤¯¤ëÇÏ¤¬Â¿¤¯¡¢¾å¤¬¤ê¤Î¤«¤«¤ë¥¿¥Õ¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÇÈÍð¤ò¸Æ¤ÖÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢°È¾å¤Î¼êÏÓ¤â¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ëÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÂÀÅÄµ¼Ô¤Ïº£Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÂæÆ¬¤·¤½¤¦¤Ê·êÇÏ¸õÊä£²Æ¬¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö£±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Ö¡¼¥¯¥ê¥¨¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£Á°¾¥Àï¤Î£Ç¶¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡Ê£¹·î15Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤Ç¤Ï£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£¸ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é»©·î¾ÞÇÏ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤·¤Ö¤È¤¯¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ£´Ê¬¤Î£³ÇÏ¿Èº¹¤È¤¤¤¦¾®º¹¤Î¾¡Éé¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
µÆ²Ö¾Þ¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Ö¡¼¥¯¥ê¥¨¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢´ÉÍý¤¹¤ë¾¾±Ê´´É×Ä´¶µ»Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤¢¤Î»þ¤ÏµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¡Êº£²ó¤Î¾õÂÖ¤Î¤Û¤¦¤¬¡ËÁ´Á³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤Î¤³¤È¡£µÆ²Ö¾Þ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÉý¤Ê¾å¾º¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤Ï°ìÃÊ¤ÈËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡·ìÅýÅª¤Ë¤â¡¢Éã¤ÏµÆ²Ö¾ÞÇÏ¤ÇÅ·¹Ä¾Þ¡¦½ÕÏ¢ÇÆ¤Ê¤ÉÈ´·²¤ÎÄ¹µ÷Î¥¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£Êì·Ï¤Ë¤âÃæÄ¹µ÷Î¥¤ä¾ã³²¤Ç¤Î³èÌöÇÏ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ãú¾ì¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ï²¿¤éÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢°È¾å¤ÏÄ¹µ÷Î¥Àï¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë²£»³Åµ¹°µ³¼ê¡£ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ìÈ¯¤¢¤Ã¤Æ¤â......¡×
¡¡ÂÀÅÄµ¼Ô¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤À¡£
¡Ö£²¾¡¥¯¥é¥¹¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á°Áö¤Î¶å½½¶åÎ¤ÆÃÊÌ¡Ê£¹·î20Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Ç¤Ï¸ÅÇÏÁê¼ê¤Ë£·ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ´¬¤ÎÆ¨¤²¤¤ê¾¡¤Á¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥ì¡¼¥¹¥é¥Ã¥×¡£¾å¤¬¤ê£²¥Ï¥í¥ó¤Ç10ÉÃ£¹¡Ý11ÉÃ£²¤È¤¤¤¦»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æ¨¤²¤¿ÇÏ¤ËºÇ¸å¤Ë¤¢¤ó¤Ê¥¥ìÌ£¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡¢¸åÂ³¤Ï¤ª¼ê¾å¤²¤Ç¤¹¡£
¡¡£³ÁöÁ°¤Î1¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¤¢¤º¤µ¾Þ¡Ê£µ·î17Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Î½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¤ò·âÇË¡£¼ÂÎÏÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Ò¥±¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ê¹Ë¤ò¤È¤ë¤Î¤ÏÌ¾¼ê¡¦ÉðËµ³¼ê¡££±½µÁ°¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç½é¤á¤ÆÆ±ÇÏ¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÆñ¤·¤½¤¦¡Ê¤ÊÇÏ¡Ë¡£¡Ê¹¥Áö¤Ø¤Î¥«¥®¤Ï¡ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±µ³¼ê¤Î¤³¤³ºÇ¶á¤Î£Ç£ÉÀïÀÓ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢½Õ¤Î£Ç£ÉÊõÄÍµÇ°¤Ç¤Ï£·ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ò¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â£Ç£É¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ç£·ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¤ò£²Ãå¡¢Àè½µ¤Î£Ç£É½©²Ú¾Þ¤Ç¤â£µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ò£²Ãå¤Ø¤È»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ëíåÏÓ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£¤¤¤º¤ì¤â·êÇÏ¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢ÌÜ²¼£Ç£É£³ÀïÏ¢Â³Ï¢ÂÐÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉðËµ³¼ê¤ÏºòÇ¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Ç¤â£·ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¤Ëµ³¾è¤·¤Æ£³Ãå¡£¤³¤³¤Ï¤â¤¦¡ØÄ¹µ÷Î¥Àï¤Ïµ³¼ê¤ÇÇã¤¨¡Ù¤Î³Ê¸À¤Ë½¾¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡²£»³Åµ¹°µ³¼ê¤ÈÉðËµ³¼ê¡£²áµî¤ËÄ¹µ÷Î¥Àï¤Ç¤¢¤Ã¤È¸À¤ï¤»¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò²¿ÅÙ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¡¢º£Ç¯¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£