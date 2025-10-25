¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¾å°Ìº®Àï¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤ÇºÇ¤âÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¸ºß¡½¡½ÉñÂæ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹Ì¾¼ê¤¬ºÆ¤ÓÀäÌ¯¤ÊÆ¨¤²¤ò¸«¤»¤ë¤«
¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¤¬ÆÉ¤à¡Ö£³Ï¢Ã±¤Î¥Ò¥â·ê¡×
¡½¡½Àè½µ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿£³ºÐ¡ÖÌÆÇÏ»°´§¡×ºÇ½ªÀï¤Î£Ç£É½©²Ú¾Þ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£½µ¤Ï¡Ö²´ÇÏ»°´§¡×¤ÎºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë£Ç£ÉµÆ²Ö¾Þ¡Ê10·î26Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀ¾¡Ë£Ç£É»©·î¾Þ¡Ê£´·î20Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£¶·î£±Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤È¤Ï¡¢³«ºÅ»þ´ü¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾ò·ï¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½Õ¤ÎÆó´§¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÀï¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëµÆ²Ö¾Þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡1987Ç¯¡¢¡Ê¥À¡¼¥Ó¡¼£²Ãå¤Î¡Ë¥µ¥Ë¡¼¥¹¥ï¥í¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÄ©¤ó¤À»þ¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¤¬»©·î¾Þ¤È¤ÎÆó´§¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃ±ÏÈ»ØÄê¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Î¥á¥ê¡¼¥Ê¥¤¥¹¤¬¤½¤ì¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ£¸ÏÈ¤Ë¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥µ¥Ë¡¼¥¹¥ï¥í¡¼¤Ï£µÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±ÏÈ¤Ë¡Ê¥µ¥Ë¡¼¥¹¥ï¥í¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ë£³Æ¬¤â¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹¥°Ì¤Î¥¤¥ó¤ò¿Ê¤ó¤Ç¡¢£²¼þÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥á¥ê¡¼¥Ê¥¤¥¹¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ÇÄÉÁö¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ê¡¼¥Ê¥¤¥¹¤Ï³°ÏÈ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡Ê¹¥°Ì¤Ø¡Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤«¤Ê¤êÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê·ë²Ì¤Ï£¹Ãå¡Ë¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢»ýµ×ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥í¥¹¤Ê¤¯±¿¤Ö¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¿¤È¤«¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤Ï³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é¥³¥ó¥Þ£´ÉÃº¹¤Î£µÃå¡Ë¡£
¡½¡½¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡3000£í¤Îµ÷Î¥¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëµÆ²Ö¾Þ¤Ï¡¢£³ºÐÇÏ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë¾ò·ï¡£¤·¤«¤â¡¢¶áÇ¯¤Î¶¥ÇÏ³¦¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É½Å»ë¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢¡ÊÄ¹Ãú¾ì¤ÎÀï¤¤¤Ï¡Ë¥ì¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÈ¿Æ°¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·É±ó¤¹¤ë¿Ø±Ä¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ÏºÇ¶á¤Î·¹¸þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ëº£²ó¤â»©·î¾ÞÇÏ¤È¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÅª¤Ë¤Ï¤ä¤ä¼ä¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¡¼¥¯¤ä¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡¢²áµî¤Ë¤Ï¤³¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤ÆÌ¾ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤â"¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¯·¡"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿Àï¹ñ¤ÎÍÍÁê¤Î¡¢ÌÌÇò¤¤µÆ²Ö¾Þ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½È´¤±¤¿Â¸ºß¤¬¤ª¤é¤º¡¢·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëµÆ²Ö¾Þ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬ÍÎÏ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢»©·î¾Þ¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¾¡¤ÁÇÏ¤Èº¹¤Î¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤·¤¿ÇÏ¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤é¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤ËÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼£³Ãå¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼£µÃå¤Î¥¨¥ê¥¥ó¥°¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¡¢»©·î¾Þ£´Ãå¡õ¥À¡¼¥Ó¡¼£¸Ãå¤Î¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤¬¤Ò¤È²Æ±Û¤·¤Æ¡¢¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£3000£í¤Îµ÷Î¥Å¬À¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²Æ¤Î¾å¤¬¤êÇÏ¤¿¤Á¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò²¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½¾õ¡¢Ì¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿£³Æ¬¤È¡¢º£½Õ¤Î£Ç¶ÀÄÍÕ¾Þ¡Ê£´·î26Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò²÷¾¡¤·¡¢²Æ¤Î£Ç·¿·³ãµÇ°¡Ê£¸·î31Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¸ÅÇÏÁê¼ê¤Ë£²Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¡¢°ìÈ¯¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊÉúÊ¼¸õÊä¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡ÀµÄ¾¡¢ÅöÆü¤Î¿Íµ¤¤¬¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉðËµ³¼êµ³¾è¤Î¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤ËÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÆ²Ö¾Þ¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡½¡½Á°Áö¤Î£²¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¶å½½¶åÎ¤ÆÃÊÌ¡Ê£¹·î20Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Ç¤ÏÂçÆ¨¤²¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢£²Ãå¤Ë£·ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡·à¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾¡¡½Å¾Þ·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ê²¼¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Áö¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤ÆÄ¾´¶Åª¤Ë¡ÖµÆ²Ö¾Þ¤Ç¤âÏÇÀ±¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥Ï¥Ê¤ò¤¤ë¤È¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ÎÆ¨¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°È¾¤«¤éÂ¾ÇÏ¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÇ½ª¤Î£³¡Á£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ°ìÃ¶¡¢¸åÂ³¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¤¢¤È¡¢Ä¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éºÆ¤ÓÆÍ¤Êü¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ì£¤Î¤¢¤ë¾¡¤ÁÊý¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ê¹Ë¤ò¤È¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î²£»³Åµ¹°µ³¼ê¤é¤·¤¤¡¢Â¾ÇÏ¤ò¸¸ÏÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤Î¹ï¤ßÊý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¹â¤¤¿´ÇÙµ¡Ç½¡¢Ä¹µ÷Î¥Å¬À¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤·ÝÅö¡£µþÅÔ¤Î¼Ç3000£í¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î°È¾å¤ÏÉðËµ³¼ê¡££Ç£É¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS£²Ãå¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Àè½µ¤Î½©²Ú¾Þ¤Ç¤â¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ëµ³¾è¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¶âÀ±À£Á°¤Î£²Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤â¡¢¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÀè¼ê¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ÏÇ»¸ü¡£¿Íµ¤¾å°ÌÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÖ·Ù²ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¿ÍÇÏ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½3000£í¤È¤¤¤¦Ä¹Ãú¾ì¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢µ³¼ê¤Î¼êÏÓ¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤È¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¾¡¡£±Ç¯¤Ç¤â»Ü¹Ô¿ô¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤3000£íÀï¡£¤½¤Î£Ç£É¤ÎÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤Î£µ¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÉðËµ³¼ê¡£¥³¡¼¥¹¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢¤½¤ÎËÉÙ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é°ìÈÖÂ¿¤¯¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤è¤ê¤âµÆ²Ö¾Þ¤Î¾¡¤ÁÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°È¾å¤ò·Þ¤¨¤Æ¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿Ø±Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î½©£³ÀïÌÜ¤Î£Ç£É¤Ç¡¢"ÞÕ¿È¤ÎÆ¨¤²¤¤ê"¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¤ò·ë¤Ö²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¸«¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤òº£²ó¤Î¡Ö¥Ò¥â·ê¡×¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£