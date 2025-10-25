HONDA¤ÎÇúÁö¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ªËÜÅÄÊþ¹¡¢¥¢¥¬¥ê6È¯¤ÎÂçË½¤ì ¤Ò¤È·î¤Ö¤ê¤ÎÂç¥È¥Ã¥×¤Ç¸Ä¿Í3¾¡ÌÜ¡Ö¥¬¥Ä¥ó¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯Âç¿Í¤·¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¡¢¤Þ¤¿Ç®¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×10·î24Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏTEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¸Ä¿Í3¾¡ÌÜ¤ò³ÍÆÀ¡£6²ó¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÜÅÄ¡¢»°¿§Æ±½ç¤Î¿ÆÄ·Ëþ¤ÎµðÂç¤ÊÀèÀ©ÃÆ
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢ËÜÅÄ¡¢EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£Åì2¶É¡¢ËÜÅÄ¤Ï»°¿§Æ±½ç¤Î¹âÌÜ¤ò¿ð¸¶¤«¤é¥¢¥¬¤ê¡¢¿ÆÄ·Ëþ¤ÎÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Åì4¶É¤Ï°©Àî¤Ë3900ÅÀ¤òÊü½Æ¡£º¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ÏºÆ¤Ó·ã²½¤·¤¿¡£
¡¡Æî1¶É2ËÜ¾ì¡¢ÄÉ¤¦¿Æ¤Î½ÂÀî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜÅÄ¤Ï5¡¦8º÷ÂÔ¤Á¤Î¥ê¡¼¥Á¡£5º÷¤Ï¥Ý¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¶ì¤·¤¤·Á¤À¤¬¡¢8º÷¤¬¥É¥é¤Î¤¿¤á¥¢¥¬¤ì¤ÐÂç¤¤¤¡£ËÜÅÄ¤¬¤³¤³¤Ç°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÖ5º÷¡£Ë¾³°¤Î·Á¤Ç¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦â¤¡¦ÀÖ¤Î8000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¿ôÀï¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ËÜÅÄ¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤â¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ÆÈÖ¤Ç¤â¾®¹ï¤ß¤Ë²ÃÅÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Æî2¶É3ËÜ¾ì¤Ï¿ÆËþ´Ó¥Ä¥â¡£Âç¤¤Ê¥À¥á²¡¤·¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¥È¥Ã¥×¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡ÖÇë¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ø150¡ó¤Î¥È¥Ã¥×Íê¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ü78.4¤ÎÂç¾¡¤Ë¤â¡ÖÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Æî¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î²ÃÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡ªËè²óÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤â»Å³Ý¤±¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î¥È¥Ã¥×ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£º£½µ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ÇÃåÍî¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÀ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¹¶¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡£Æî1¶É2ËÜ¾ì¤ÎËþ´Ó¥Ä¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥Ä¥â¤Ã¤Æ·è¤á¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡£Á´Á³¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¶¯µ¤¹¶¤á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤²¡£
¡¡¼«¿È5Àï¤Ö¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï7Àï¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±²¼¹ßµ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¬¥Ä¥ó¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿ËÜÅÄ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤â¤¯¤óÍê¤â¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥¬¥Ä¥ó¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¥³¥á¥ó¥È¤À¤¼ËÜÅÄ¡×¤È±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë5Ëü8400ÅÀ¡¿¡Ü78.4
2Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë3Ëü4800ÅÀ¡¿¡Ü14.8
3Ãå¡¡EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë1Ëü1600ÅÀ¡¿¢¥28.4
4Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡Ý4800ÅÀ¡¿¢¥64.8
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
