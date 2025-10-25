¡Ö²¿¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¼«³ÐÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡×°ìÎ®´ë¶È¤¬¡ÈÍÙ¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¡É¤Ë¿É¸ý¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ª ¸ì¤Ã¤¿¿¿°Õ¤È¤Ï¡©
¡¡Ä¶°ìÎ®´ë¶ÈvsÄ¶Í¥½¨³ØÀ¸¤Îµ¿»÷½¢³è¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ABEMA¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¥É¥é¥Õ¥È ¥·¡¼¥º¥ó3 #6¡Ù¤¬10·î24Æü¤ËÇÛ¿®¡£¡ÈÍÙ¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¡É¤Ë°ìÎ®´ë¶È¤«¤é¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢»öÁ°ÌÌÀÜ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿³ØÀ¸¤¬¡¢ÉþÁõ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó·Á¼°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç2Ê¬´Ö¤Î¼«¸ÊPR¤ò¼Â»Ü¡£27¿·Â´¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´ë¶È¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢ÌÌÀÜ´±¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÄ¶°ìÎ®´ë¶È¤Î¼ÂºÝ¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¿¤Á¡£13¼Ò15¿Í¤Ë¤è¤ë7Ê¬´Ö¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¡¢¼«¼Ò¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò5¤È²¾Äê¤·¤Æ10ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¤¹¤ë¡£³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤¬´ë¶È¤Ë¶Á¤¯¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ëÀä¹¥¤ÎÉñÂæ¤À¡£
¡¡¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³ØÊ¸¶µ°é³ØÉô¤ËÄÌ¤¦²¬°æ°¦¿¿¡Ê¤ª¤«¤¤¡¦¤¨¤Þ¡Ë¤µ¤ó¤ÏÌ±Â²ÉñÍÙ¸¦µæ²ñ¤Ç¡¢ÍÙ¤ê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ØÆ³¡×¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤Ë¤Ä¤¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºîÀ®¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¼«¤é¼Ò²ñ¿Í¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÃÎ¸«¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¬°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤·±Ä¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ä¼þ¤ê¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À²ÝÂê²ò·è¤Ê¤É¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÍÙ¤ëÆ°µ¡¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Çòºä¤æ¤¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒCaSy ¼èÄùÌòCHRO¡Ë¡§¤¢¤Ê¤¿¤¬ÍÙ¤ëÆ°µ¡¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²¬°æ¡§¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤¬°ìÈÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÙ¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î¹ñ¤ÎÊ¸²½¤äÃÏÍýÅª¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÄÂ¼ÃÎ»Ò¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò ¶ÈÌ³´ë²è¿¦ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¡§¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÎý½¬¤Î½ÅÍ×À¤ò³§¤ËÍý²ò¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
²¬°æ¡§¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼þ¤ê¤Î¿Í¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤äÃøÌ¾¿Í¤«¤é²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡×
¡¡´ë¶È¤ÎºÎÅÀ¤Ï¡¢²¼¤Ï4ÅÀ¡¢¾å¤Ï9ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ð¤é¤±¤¿¡£
¡Ö9ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿³ô¼°²ñ¼ÒJTB¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤âÉ½¾ð¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤´³èÌö¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¤É¤â¤â¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡Ö9ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤äÃøÌ¾¿Í¤«¤é²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡Ö4ÅÀ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿³ô¼°²ñ¼ÒCaSy¤Ï¡Ö²¿¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡¢²¿¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¼«³ÐÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬´ë¶È¤òÁª¤Ö¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿É¸ý¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£