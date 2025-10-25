城田優ら5人の子どもを育てた“バツ3”の美人シングルマザーが3度の結婚・離婚で悟ったことを明かした。

【映像】結婚・離婚を3度した美人シンママ&モデルや俳優になった5人の子ども

10月24日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#8が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは大沢あかね。

今回密着するのは俳優・城田優（39）ら5人を育てたパワフルな母・ペピーさん（69）。ペピーさんは50年前にスペインから来日。結婚・離婚を3度繰り返している。

最初の夫との出会いは17歳の時。当時ブルース・リーに強い憧れを持っていたペピーさんは「（アジア人は）誰だってブルース・リーに見えた。とんでもないね」と語った。

ペピーさんは19歳で日本人男性と結婚し来日。長男・長女を出産したが、9年で離婚した。

明るいキャラクターで親しまれたペピーさんはリポーターなどの仕事でテレビに出演するように。仕事つながりで出会った2番目の夫は“神秘的な放送作家”で、俳優・松田優作さんに似ていたという。当時ペピーさんは29歳。2番目の夫との結婚生活は11年続き、城田はこの夫との間に生まれた。

3度目の結婚はペピーさんが40歳の時。相手は当時28歳で、「出会って1か月くらいで。28歳のかっこいい男の人が『あなたの子どもがほしい』って」とプロポーズされたという。

実際に妊娠すると大学生の長女から「頭がおかしくなった!?（笑）」と言われたそう。長女は「（妊娠）するだろうとは想定してました。早かったな！」と語った。3度目の夫とは15年も結婚生活を送った。

ペピーさんは「尽くしすぎた、3人とも」「顔で決めたらダメなのよ」とサバサバ。「出会って1か月くらいで『結婚しよ』って気持ちになったらダメ」と反省（？）していた。