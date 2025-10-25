機能性バッチリな「優秀バッグ」→【ワークマン】に1,900円で売ってた！

見た目だけじゃなく、機能性も備わった「優秀バッグ」が【ワークマン】なら、1,900円（税込）で購入可能。荷物をたっぷり入れられるキャンバストートバッグや、リュックに変身するショルダーバッグなど。「こんなの欲しかった」を叶えてくれそうなバッグが続々登場。お値段以上の価値を感じられそうなバッグは、複数買いしたくなるかも。

丈夫で使いやすい大容量トートバッグ

【ワークマン】「グロサリートートバッグ」\1,900（税込）

容量約33L。荷物がたくさん入る大容量トートバッグは、旅行やアウトドア用としても、マザーズバッグとしても活躍しそう。開口部がガバッと開くため、荷物の出し入れもスムーズにできそう。コットン100%の厚手のキャンバス生地を使用。安心してガシガシ使えそうなのも嬉しいポイントです。

お値段以上の価値が感じられそうな高機能リュック

【ワークマン】「撥水スリムデイバッグ」\1,900（税込）

ノートPC専用のポケット、中身を確認しやすいメッシュポケット付き。スーツケースに固定するホルダーや肩への負担を軽減できそうなチェストベルト、夜間に役立ちそうな反射ベルト付き。あると嬉しい機能が満載のリュック。約15Lの使いやすそうな容量。撥水加工も施されているため、休日にもお仕事にも重宝しそうです。

服装を選ばず合わせやすく小物収納もしやすい

【ワークマン】「コーデュラ（R）ショルダーバッグ」\1,900（税込）

シンプルなデザインで、どんな服装にも合わせやすそうなショルダーバッグ。「耐久性の高いコーデュラ生地」（公式オンラインストアより）を使用。片手で開けられる差し込みバックルタイプ。内側には、多数のポケットを備えているため、小物整理もしやすそう。ストラップを取り外して、ポーチとしても使用可能です。

リュックに早変わりするショルダーバッグ

【ワークマン】「リュックに変身ショルダーバッグ」\1,900（税込）

ショルダーバッグの底のファスナーを開けると、リュックに早変わり。ショルダーバッグとしての使用時は容量約5L、リュックでは容量約14L。旅行や出張、ショッピングなど、お出かけ先で荷物が増えるときに便利そうなアイテム。ショルダーバッグとしての使用時とリュックとしての使用時とでカラーが異なるため、ファッションに合わせて使い分けるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

