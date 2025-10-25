◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日（日本時間２５日）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦前に会見に出席し、先発するあす２５日（同２６日）の第２戦目への意気込みを語った。今季限りで現役引退するレジェンド左腕・カーショーにとっては最後のＷＳ。偉大な大先輩を尊敬する山本は「カーショーのことはチームメート、全員が尊敬してますし、カーショーの素晴らしいこのキャリアを締めくくるのはワールドチャンピオンが１番ふさわしいなと、１番似合うなと思うので。とにかく春からワールドチャンピオンを目指してみんなでやってきたので、思いを一つにやっていきたいと思います」と、連覇への強い思いを語った。

山本は、メジャー２年目の今季、開幕投手を務めて開幕戦で勝利投手になると、故障者が続出するチームにおいて唯一先発ローテを守り抜き、チーム最多１２勝（８敗）を挙げ、防御率もリーグ２位の２・４９と安定した成績を残した。ポストシーズンでもワイルドカードシリーズ第２戦の本拠地・レッズ戦で７回途中４安打２失点（自責０）で勝利に導くと、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦では９回１１１球で３安打１失点の完投勝利をつかんだ。

前日２３日（同２４日）には「すごい調子もいいですし、とにかく自信を持ってマウンドに上がれるかなと思います」と話していた山本。ここまでポストシーズンでは３試合に登板２勝１敗、防御率１・８３をマークし、１９回３分の２を投げて１８三振を奪っている。