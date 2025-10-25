国民スポーツ大会

滋賀・平和堂HATOスタジアムで3日から5日間行われた第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技。少年女子B（高1、中3）100メートルでは橋本蒼衣（石川・金沢泉丘高1年）が11秒90（追い風0.3メートル）で準優勝した。偏差値70を超える石川県内1位の公立進学校に通う秀才スプリンターは、憧れの選手に同郷の清水空跳（星稜高2年）を挙げ「ちょっとでも近づけるように頑張りたい」と意気込んだ。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

石川からまた1人、楽しみなスプリンターが現れた。

青と白の鮮やかなユニホームを着た橋本。集中力を高めてスターティングブロックに足をかけると、号砲と同時に鋭く飛び出した。中盤で抜け出した横山柚希（千葉・市立柏高1年）を追って力走。後半も粘り、11秒90の2位でゴールした。

「寒かったので不安もあったけど、11秒台を出せたのでうれしい。しっかりと自分の力を発揮できた」と納得の表情を浮かべた。

東大合格者23人を今年輩出した金沢泉丘高に通うスプリンター。清泉中3年時には、全中200メートルで3位、U16陸上競技大会100メートルで準優勝するなど、世代トップの実力を持つ。

昨年10月に部活動を引退し、本格的に受験勉強を開始。塾には通わず、多い日には1日15時間の猛勉強の末、県内1位の公立進学校に進んだ。文武両道への思いを聞くと「勉強は、ちょっと……あんまり得意じゃないんで……」と控えめに笑う。高校では「陸上を一番頑張りたい」と笑顔を見せた。

入学3か月でインターハイ出場

受験勉強中は、気分転換でランニングをする程度。ブランクを感じることもあったが「高校の部活が始まってからは基礎練習が多かったので、しっかりと感覚を取り戻せて良い流れに乗れた」と明かす。入学から3か月あまりで、ルーキーながら100メートルで7月のインターハイに出場。9月の県新人大会では11秒81を記録して優勝するなど、存在感を放っている。

憧れの選手には、同じ石川出身の清水空跳の名前を挙げる。7月のインターハイで「10秒00」を記録し、9月の東京世界陸上では4×100メートルリレーで代表選出された期待のスプリンターだ。

「本当に近くに憧れの存在がいる。目標と言ったらレベルが高いけど、ちょっとでも近づけるように頑張りたい。高校では11秒5を切って、目指せる位置にいるならインターハイ優勝を目指したい」

今はまだ遠くに感じる憧れを追いかけていく。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）