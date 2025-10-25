¼þ¤ê¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡×¡¡¥Á¥é¤Ä¤¤¤¿¼ÂÀÓ¡ÄÂç³Ø¤Ç¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿ÊÉ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¾ïÍÕÂç¤Î2Ç¯À¸¡¦¸åÆ£ÎéÃÒ¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤¿¡×
¡¡Åì³¤Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¡¦Âè19Àá¡¢Åì³¤³Ø±àÂç³Øvs¾ïÍÕÂç³Ø¤Î°ìÀï¤Ç¡¢1-0¤Î¾ïÍÕÂç¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿70Ê¬¤Ë¡¢1¿Í¤Î¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾ïÍÕÂç¤Î2Ç¯À¸MF¸åÆ£ÎéÃÒ¡Ê¤´¤È¤¦¡¦¤é¤¤¤Á¡Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤È¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤«¤é¤Î¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Î®¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë°ú¤´ó¤»¤¿¡£¸åÆ£¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤âºÆ¤ÓÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢2¥´¡¼¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ3-0¤Î´°Éõ·à¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¾ïÍÕÂç¤Ï¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿Åì³¤³Ø±àÂç¤ÎÌµÇÔµÏ¿¤ò18¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á°Àá¤â¾¯¤·½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Çº£Æü¤ÏÍ¾·×¤Ëµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÌµÇÔ¤Î¼ó°Ì¤òÁê¼ê¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼ê±þ¤¨¤È¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤ò¤·¤ÆÅì³¤1Éô¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¥¤¥ó¥«¥ì¤â1Ç¯À¸¤ÇÍ£°ì3»î¹çÁ´¤Æ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï³«ËëÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°Ê¹ß¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£Á°´üÅÓÃæ¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÉüµ¢¤¹¤ë¤â¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Ã»¤«¤¯¡¢½ÐÈÖ¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸å´ü¤Ë¤Ê¤êÌ¾¸Å²°³Ø±¡ÂçÀï¤ÈÌ¾¸Å²°»º¶ÈÂçÀï¤Î2»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÄêÃå¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àª¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥¬¥à¥·¥ã¥é¤µ°Ê³°¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆÍ½Ð¤·¤¿Éð´ï¤ò³ÎÎ©¤·¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤âÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¨¤²¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÆ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¼«Ê¬¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÀÅ²¬¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸åÆ£¤Ï¡¢Ãæ³Ø¿Ê³Ø»þ¤ËÀÄ¿¹»³ÅÄÃæ³Ø¤Ë¿Ê¤à³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¡¢ÀÅ²¬¤Ï¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï³°¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ç¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤«¤éÀÄ¿¹¤Ë¹Ô¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¹ç½É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¦¥¥¦¥¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¶¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÇ¯ÂåÊÌÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤ä¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤ÎÁª¼ê¤¬¥´¥í¥´¥í¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¬¥à¥·¥ã¥é¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É¬»à¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ê¡¢¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤Ç22»î¹ç½Ð¾ì¡¢2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢EASTÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥æ¡¼¥¹¤È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ4Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂè102²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤â½éÀï¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç5»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò¤·¡¢1¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·è¾¡¤Ç¶á¹¾¤ò3-1¤Ç²¼¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¶ìÏ«¤·¤¿6Ç¯´Ö¡£ºÇ¸å¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¸åÆ£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤ÏÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï´ØÅì¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÌÚ¾»Àë´ÆÆÄ¤Ë¡Ø°ìÅÙ¡¢¾ïÍÕÂç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÎý½¬»²²Ã¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢À¨¤¯¤¤¤¤´Ä¶¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢Åì³¤¥ê¡¼¥°¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤à¤·¤í¼ã´³¤ÎÊÐ¸«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬»²²Ã¤ò¤·¤¿»þ¤ËÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Î4¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¦¡Ê¤¤¤ï¤FC¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËÀÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤â¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿Åö½é¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¡¢Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡×¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö1Ç¯¤Î»þ¤ÏÆüËÜ°ì¤Î´ÇÈÄ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤äÎý½¬¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ»ØÅ¦¤ò¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸¬µõ¤µ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÃç´Ö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬1¿Í¤ÎÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ØÅ¦¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¿¿Ùõ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸¬µõ¤µ¤ÈÄ¾¸þ¤¤µ¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍý²ò¤·Ä¾¤»¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸åÆ£¤Î¿´¤ÏÁ´¤¯ÀÞ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀÄ¿¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢°§»¢¤ä¼«Ê¬¤ÇÎ¨Àè¤·¤ÆÆ°¤¯¤Ê¤É¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¤ÇÇÝ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ø´Å¤¨¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù´Ä¶¤Ç¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤òÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸åÆ£¤Î´é¤ÏÎÏ¶¯¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤â»Ä¤ê5»î¹ç¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤È¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥«¥ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥¬¥à¥·¥ã¥é¤µ¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢¥¥ì¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë