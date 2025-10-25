革新的なビジネスアイデアは「両立思考」から生まれる！…サンドイッチ誕生秘話に学ぶ「イノベーションを巻き起こす発想術」

自分はこのままで本当にいいのだろうか？本当にここは自分の居場所なのか？

悩むのは当たり前。それはあなたが生きている証拠だ。

悩むのは当たり前。それはあなたが生きている証拠だ。

でも変化の激しい時代、あなたが成長を願うなら、踏み出すのは早いほうがいい。

『成長の書』連載第49回

妥協か、両立か

「バランスを取ることが大切だ」とこれまで述べてきたが、具体的にはどう実践すればいいのだろう？

僕の考えでは、対立する要素のバランスを取る方法には、大きく分けて2つのアプローチがある。

ひとつ目は「妥協」だ。

これは、対立する意見や条件の一部を互いに譲り合い、折り合いをつける方法。お互いが少しずつ歩み寄ることで、中間地点を見つけるやり方だ。

2つ目は「両立」だ。

こちらは、どちらの意見も譲らず、双方のニーズを満たす新しい解決策を見つけるアプローチだ。

一般的には、「妥協」のほうが手軽で実行しやすい。しかし、君のリーダーが常に妥協ばかりしていたらどうだろう？

組織の利益が損なわれ、次第に不満や不安が募るはずだ。

一方で、リーダーが困難な状況に直面したときに、相手の要求をただ受け入れるのではなく、「両立」を目指して革新的な解決策を見つけることができたらどうだろう？

そんなリーダーは、きっと信頼され、頼りにされる存在になるに違いない。

たとえば、相反する意見AとBがあったとしよう。

＊ 妥協の場合

AとBの一部を切り捨て、残った部分を組み合わせることで折衷案を見出す。

＊ 両立の場合

AもBも丸ごと受け入れつつ、新しい視点やアプローチを加えて、双方を満たす解決策を生み出す。

この違いを象徴する、興味深いエピソードがある。

「両立」を追求し誕生したサンドイッチ

18世紀のイギリス、サンドイッチ伯爵はポーカーゲームに夢中だった。

しかし、ゲーム中に腹が減るのが悩みの種だった。そこで友人が「途中で食事休憩を取ろう」と提案するが、伯爵は「ゲームの流れが変わるから休憩は取りたくない」と断る。

ここで、「妥協」を選ぶなら、「休憩を取る日と取らない日を交互にしよう」といった案が考えられる。

しかし、伯爵は妥協ではなく、「両立」の道を選んだ。

彼は「どうすれば食事をしながらゲームを続けられるか？」と考え、ついにパンで具材を挟むという画期的な解決策を思いついた。

こうして誕生したのが、いまでは世界中で親しまれている「サンドイッチ」だ。

ゲームを中断せず、食事を楽しむ。まさに「両立」を見事に実現した例だ。

このエピソードが示しているのは、「両立」を実現するためには、単なる二者択一を超えて新しい可能性を探る発想が必要だということ。

伯爵は、「ゲームを続行するか、中断するか」という単純な選択肢にとらわれず、「食事の仕方」そのものを見直すことで、新しい解決策を見つけた。

たとえるなら、二者択一の土俵から一歩抜け出し、空中から新しい視点で問題を解決したようなものだ。

この「発想の飛躍」こそが、イノベーションを生む鍵となる。

考えてみると、自分の意見に反対される場面こそが、イノベーションの種を育む貴重な瞬間かもしれない。

安易に「妥協点」を見つけるのではなく、「どうすれば両立できるか？」と問い直してみることが大切だ。

そこには、新たな創造の可能性が広がっている。

「両立」の考え方を生かした全く新しいビデオゲーム

次に、実際に「両立」の考え方を生かした事例を紹介しよう。

ある有名なビデオゲーム会社での出来事を紹介しよう。

企画会議の場で、ある社員がこう提案した。

「ユーザーが夢中になれる、もっとエキサイティングなビデオゲームを開発する必要があります！」

すると、すかさず反対意見が飛び出した。

「いや、最近は子どもがビデオゲームに長時間没頭することへの批判が高まっている。この機会に、室内で座って遊ぶゲームではなく、もっと身体を動かせる健康的な遊びを考えるべきではないか？」

会議は真っ二つに分かれ、なかなか折り合いがつかなかった。

しかし、議論が白熱する中、あるメンバーがこう切り出した。

「いっそ、身体を動かしながら楽しめる、まったく新しいタイプのビデオゲームをつくるのはどうだろう？」

この斬新なアイデアに、場の空気が一変した。「身体を動かしながら、夢中になれるビデオゲーム」というコンセプトは、両者の意見を見事に融合する解決策となったのだ。

こうして、彼らは「動きながら遊べる」革新的なビデオゲームの開発に着手。

結果、そのゲームは世界中で爆発的な人気を博し、新しいゲームの楽しみ方を生み出す大成功へとつながった。

この事例が示しているのは、相反する意見がぶつかったときこそ、「妥協」ではなく「両立」の道を探ることで、まったく新しい可能性が生まれるということだ。

もう一つ、コンサルティング会社での事例を紹介しよう。

「妥協」よりも「両立」を

コロナ禍によってリモートワークが急速に普及し、働き方に大きな変化がもたらされた。しかし、パンデミックの収束と共に、リモートワークの在り方について見直しを求める声も出始めた。

僕が知っているあるコンサルティング会社では、こんな議論が巻き起こった。

「リモートワークは確かに効率的だし、働きやすさも向上した。でも、チーム間のコミュニケーション不足が深刻だ。やっぱり、週に数回はオフィスに出社して、直接顔を合わせるべきじゃないか？」

一方、異なる意見も出た。

「コミュニケーションは重要だけど、仕事の効率を考えたらリモートのほうが明らかに優れている。わざわざ通勤するのは時間の無駄じゃないか？」

双方の主張がぶつかり、議論はなかなか決着しなかった。

しかし、議論が続く中で、あるメンバーがこう提案した。

「仕事自体はオンライン中心のまま続けよう。でも、週に一度、チーム全員が集まって、あえて“仕事以外の雑談”をする時間をつくったらどうだろう？」

このアイデアは、リモートワークの効率性を維持しつつ、オフィスで「顔を合わす」ことの効用も満たす画期的な解決策となった。

対面の時間では、意識的に業務の話を避け、雑談を通じてチームの関係を深めることを目的とした。これにより、リモートワークの利便性と、オフィスでの人間関係の構築という両方のメリットを活かすことができたのだ。

この取り組みは、単なる「妥協」ではなく、二者択一を超えたクリエイティブな「両立」の解決策だと言えるだろう。

もし君が今後、こうした議論の場に立ち会ったら、「両立」の可能性を追求してみてほしい。そこには、思いもよらない創造的な解決策が潜んでいるかもしれない。

